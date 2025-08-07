Қозоғистонда портал орқали ногиронлиги бўлган шахслар 359 мингта хизмат олди
ASTANA. Kazinform — 2025 йил бошидан буён Ижтимоий хизматлар портали орқали ногиронлиги бўлган шахсларнинг 359,1 мингта буюртмаси бажарилди, дея хабар беради Кazinform ҚР Меҳнат ва аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш вазирлигига таяниб.
Жумладан:
- техник реабилитация ускуналари (кейинги ўринларда - ТРУ) учун қарийб 279 минг;
- 8,3 минг - имо-ишора тили хизматлари учун;
- 25,5 минг - шахсий ёрдамчи хизматлари учун;
- 46,3 минг – санатория-курортларда даволаниш учун.
Портал ногиронларга ТРУ ва ишлаб чиқарувчи ва етказиб берувчини ҳамда реабилитация хизматларини мустақил танлаш имконини беради.
Ёрдам тури хизмат олувчининг электрон рақамли имзосини тасдиқлаш йўли билан буюртма қилинади. Буюртма қилинган ТРУ етказиб бериш ёки олиб кетиш орқали олиниши мумкин.
Ногиронлиги бўлган шахсларни (кейинги ўринларда НБШ деб юритилади) реабилитация воситалари билан таъминлаш протез-ортопедия, сурдо-техник, тифлотехника ва гигиеник воситалар, шунингдек ногиронлар аравачалари билан таъминлашни ўз ичига олади.
Бугунги кунда порталда 669 та махсус ижтимоий хизматлар провайдери, 1012 та ТРУ провайдери, 31 мингдан ортиқ шахсий ёрдамчи, 761 та имо-ишора тили ва 133 та курорт хизмати провайдерлари рўйхатдан ўтган.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ манзилли ижтимоий ёрдам олувчи қозоғистонликларнинг даромадлари ва харажатлари ҳисобга олиниши ҳақида хабар берган эдик.