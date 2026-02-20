Қозоғистонда онкология хизматлари учун ягона рақамли платформа ишга туширилади
ASTANА. Кazinform — Қозоғистонда онкология хизматларининг ривожланиши эрта ташхис қўйиш ва беморларнинг омон қолиш даражасини ошириш имконини берди, деди Соғлиқни сақлаш вазири Ақмарал Алназарова вазирлик ҳайъати йиғилишида.
— Ўтган йили биз онкология ёрдамининг асосий кўрсаткичларида барқарор яхшиланишга эришдик: беморларнинг беш йиллик омон қолиш даражаси 16% га ошди — 56% дан 65% гача, нур терапияси қамрови 13% га ошди — 65% гача ва эрта ташхис қўйиш даражаси бир йил аввалги 33,3% га нисбатан 34,6% гача ошди, — дея таъкидлади Ақмарал Алназарова.
Унинг сўзларига кўра, хавфли ўсмалар ўлимнинг иккинчи сабаби бўлиб қолмоқда, шу муносабат билан мамлакат инфратузилмани модернизация қилиш ва юқори технологияли даволаш усулларидан фойдаланиш имкониятларини кенгайтиришни давом эттиради.
2025 йил ноябрь ойида Астанадаги янги онкология маркази негизида Протон терапияси маркази очилди, у ерда 38 бемор даволанмоқда. Қизилўрда ва Ақтауда иккита янги ПЭТ/КТ марказлари фойдаланишга топширилди — мамлакатдаги бундай марказларнинг умумий сони 16 тага етди, 280 та диагностика тадқиқотлари ўтказилди.
Барча ҳудудларда эксперт эндоскопия марказлари очилди. 2025 йилда 15 мингдан ортиқ диагностика тадқиқотлари ўтказилди, бу аввалги даврга нисбатан 5% га кўп ва 4,5 минг терапевтик аралашувлар амалга оширилди.
Вазирлик маълумотларига кўра, чора-тадбирларнинг амалга оширилиши онкологик ёрдамнинг асосий кўрсаткичларида барқарор яхшиланишга эришди.
Беморларнинг беш йиллик омон қолиш даражаси 16% га ошди — 56% дан 65% гача, нур терапияси қамрови 13% га ошди — 57,6% дан 65% гача, эрта ташхис қўйиш даражаси бир йил аввалги 33,3% га нисбатан 34,6% гача ошди.
Бундан ташқари, вазирлик алоҳида ҳудудларда ишларни янада кучайтириш зарурлигини таъкидлади. Улитау вилояти, Ақмола вилояти, Қарағанди вилояти ва Манғистау вилоятида онкологик касалликларни ташхислаш ва даволаш самарадорлигини ошириш учун қўшимча чоралар кўрилади.
2026 йилда онкологик хизматлар учун ягона рақамли платформани жорий этиш режалаштирилган бўлиб, у беморнинг аҳволини кузатиш ва дори-дармонларни етказиб беришни, шу жумладан рецепт бўйича рецептлар ва харажатларнинг мақсадга мувофиқлигини назорат қилишни таъминлайди.
Онкология хизматларини модернизация қилиш соғлиқни сақлаш тизимини ривожлантириш бўйича комплекс режани амалга ошириш доирасида амалга оширилмоқда ва ўлимни камайтириш ва юқори технологияли тиббий ёрдамдан фойдаланиш имкониятини оширишга қаратилган.
Эслатиб ўтамиз, Астанадаги поликлиникада мия фаолиятини ўрганадиган қурилма ишга туширилди.