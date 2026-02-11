Астанадаги поликлиникада мия фаолиятини ўрганадиган қурилма ишга туширилди
ASTANА. Кazinform – Пойтахтнинг 2-сонли поликлиникасида электроэнцефалография (ЭЭГ) хонаси очилди. Янги қурилма миянинг функционал ҳолатини аниқлаш учун диагностика тадқиқотларини ўтказиш имконини беради, деб хабар беради Астана шаҳар ҳокимлигининг расмий сайти.
Тадқиқот доимий равишда бош оғриғидан шикоят қиладиган, ҳушидан кетиш, тутқаноқ белгилари бўлган, травмадан кейинги асоратларни бошдан кечирган фуқароларда, шунингдек, болаларда нутқ ривожланишининг кечикиши ҳолатларида ўтказилади.
– Электроэнцефалография инвазив бўлмаган, оғриқсиз диагностика усули ҳисобланади. Тадқиқот давомида бош терисига махсус электродлар қўйилади ва мия нейронларининг фаоллиги қайд этилади. Ушбу қурилманинг асосий афзаллиги шундаки, у уйқу бузилиши, эпилепсия, операциядан кейинги ва травматик оқибатлар, мия ўсмалари ва яллиғланиш жараёнлари каби турли патологияларни аниқлаш имконини беради, — деди поликлиника неврологи Гулбаршин Садуова.
Диагностик текширув кундузи — соат 9:00 дан 18:00 гача ўтказилиши мумкин. Шунингдек, соат 22:00 дан 20:00 гача ўтказиладиган 10 соатлик тунги тадқиқот ҳам тақдим этилади. Ушбу хавфсиз текширув катталар ва болалар учун мавжуд.
Шифокорнинг сўзларига кўра, тунги ЭЭГ текшируви фақат тиббий кўрсатмалар бўйича ва терапевт, педиатр, шунингдек, невролог ёки невропатологнинг йўлланмаси билан амалга оширилади.
Ушбу процедура мажбурий ижтимоий тиббий суғурта (МИТС) тизимида иштирок этувчи фуқаролар учун бепул. Суғуртасиз резидентлар уни пуллик асосда ўтказишлари мумкин. Офис юқори аниқлик ва ахборотни таъминлайдиган иккита қурилма билан жиҳозланган. Хона шунингдек, бемор ва унга ҳамроҳ бўлган шахс учун қулай шароитлар яратиш учун жиҳозланган.
