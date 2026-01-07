Ҳар куни 40 миллион киши ChatGPTдан соғлиқни сақлаш бўйича маълумот олиш учун фойдаланади
ASTANA. Kazinform - Дунё бўйлаб 40 миллиондан ортиқ киши соғлиқни сақлаш бўйича маслаҳат олиш учун ChatGPTдан фойдаланади, чатботга юборилган барча хабарларнинг 5% дан ортиғи соғлиқни сақлаш билан боғлиқ, деб хабар беради Kazinform.
OpenAI томонидан Axiosга тақдим этилган ҳисоботга кўра, ChatGPT ҳар ҳафта тиббий маслаҳат сўраб ўртача миллиардлаб хабарлар олади. Унинг 800 миллиондан ортиқ доимий фойдаланувчиларидан ҳар тўртдан бири саломатликка оид савол беради.
“Сунъий интеллектнинг ўзи ёпиқ касалхонани қайта очолмайди, ёпилган акушерлик бўлимини тиклай олмайди ёки бошқа муҳим, йўқолиб бораётган хизматларни алмаштира олмайди. Лекин қисқа муддатда у етарли даражада хизмат кўрсатилмайдиган ҳудудлардаги одамларга маълумотларни шарҳлаш, даволанишга тайёргарлик кўриш ва тиббий ёрдам олишдаги бўшлиқларни бартараф этиш, шунингдек, ноёб касалликларга ихтисослашган шифокорларга вақтни бўшатиш ва чарчоқни камайтиришга ёрдам бериш орқали ўзгаришлар қилиши мумкин”, - дейилади OpenAI баёнотида.
АҚШда ChatGPT беморлар ва тиббиёт ходимлари учун муҳим воситага айланди. Америка тиббиёт ассоциациясининг аввалги тадқиқотлари шуни кўрсатдики, 2024 йилда америкалик шифокорларнинг 66 фоизи сунъий интеллектнинг бирон бир шаклидан, 2023 йилдаги 38 фоиздан, турли мақсадларда, ташриф ёзувларини ҳужжатлаштириш ва даволаш режаларини тузишдан тортиб, тиббий тадқиқотлар натижаларини умумлаштиришгача фойдаланган.
Голландиянинг соғлиқни сақлаш бўйича консалтинг компанияси Wolters Kluwer томонидан ўтказилган шунга ўхшаш тадқиқот шуни кўрсатдики, америкалик тиббиёт ходимларининг бешдан икки қисмидан кўпроғи камида ҳафтасига ChatGPT каби матн ёки видео каби контент яратадиган сунъий интеллектдан фойдаланади, жумладан, ҳамшираларнинг 46 фоизи ва фармацевтларнинг 41 фоизи.
OpenAI компанияси ChatGPT айниқса "касалхона етишмовчилиги" бўлган қишлоқ жойларда фойдали бўлиши мумкинлигини таъкидлади, чунки чатбот Қўшма Штатлар бўйлаб бундай ҳудудлардан ҳафтасига тахминан 580 000 та соғлиқни сақлаш билан боғлиқ хабарларни олади.
Сўровда қатнашган америкаликларнинг эллик беш фоизи ChatGPTдан "симптомларни текшириш ёки тадқиқ қилиш" учун фойдаланганликларини, 48 фоизи бу уларга "тиббий атамалар ёки кўрсатмаларни тушунишга" ёрдам беришини ва 44 фоизи "даволаш усуллари ҳақида маълумот олишни" хоҳлашларини маълум қилдилар.
OpenAI яқинда сунъий интеллект компанияларининг соғлиқни сақлаш бозорига киришини осонлаштириш учун мўлжалланган тартибга солиш ислоҳотларини ўз ичига олган бир қатор соғлиқни сақлаш сиёсати бўйича тавсияларни нашр этишини эълон қилди.