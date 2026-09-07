Қозоғистонда Оила куни муносабати билан қандай тадбирлар ўтказилади
ASTANА. Кazinform — Қозоғистонда 7-13 сентябрь кунлари бўлиб ўтадиган Оила кунига бағишланган ҳафталик бошланди, деб хабар беради ҚР Маданият ва ахборот вазирлиги матбуот хизмати.
Мамлакатда Оила куни анъанавий равишда сентябрнинг иккинчи якшанбасида нишонланади.
Ҳафта давомида мамлакат ҳудудларида оилавий қадриятларни тарғиб қилиш, оилавий муносабатлар маданиятини ривожлантириш ва онгли ота-оналикнинг аҳамиятини тушунтиришга қаратилган ахборот, маърифий ва ижтимоий тадбирлар ўтказилади.
Ҳафтанинг ҳар бир куни алоҳида мавзуга бағишланади. Дастурда авлодлар давомийлиги, онгли оилани шакллантириш, болалар саломатлиги ва хавфсизлиги, оилавий фаровонлик ва ота-оналар ва болалар ўртасида биргаликда вақт ўтказиш каби муҳим мавзулар ёритилади.
Ижтимоий тармоқларда ҳам "Оиламизнинг бир куни" шиори остида бутун мамлакат бўйлаб #Otbasym2026 челленжи ўтказилади.