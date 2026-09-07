KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Қозоғистонда Оила куни муносабати билан қандай тадбирлар ўтказилади

    ASTANА. Кazinform — Қозоғистонда 7-13 сентябрь кунлари бўлиб ўтадиган Оила кунига бағишланган ҳафталик бошланди, деб хабар беради ҚР Маданият ва ахборот вазирлиги матбуот хизмати.

    Қозоғистонда Оила куни муносабати билан қандай тадбирлар ўтказилади
    Фото: Kazinform

    Мамлакатда Оила куни анъанавий равишда сентябрнинг иккинчи якшанбасида нишонланади.

    Ҳафта давомида мамлакат ҳудудларида оилавий қадриятларни тарғиб қилиш, оилавий муносабатлар маданиятини ривожлантириш ва онгли ота-оналикнинг аҳамиятини тушунтиришга қаратилган ахборот, маърифий ва ижтимоий тадбирлар ўтказилади.

    Қозоғистонда Оила куни муносабати билан қандай тадбирлар ўтказилади
    Фото: Маданият ва ахборот вазирлиги

    Ҳафтанинг ҳар бир куни алоҳида мавзуга бағишланади. Дастурда авлодлар давомийлиги, онгли оилани шакллантириш, болалар саломатлиги ва хавфсизлиги, оилавий фаровонлик ва ота-оналар ва болалар ўртасида биргаликда вақт ўтказиш каби муҳим мавзулар ёритилади.

    Ижтимоий тармоқларда ҳам "Оиламизнинг бир куни" шиори остида бутун мамлакат бўйлаб #Otbasym2026 челленжи ўтказилади.

    ҚР Маданият ва ахборот вазирлиги Оила Жамият
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф