    Қозоғистонда ноябрь ойида об-ҳаво қандай бўлади

    ASTANA. Kazinform — “Қазгидромет” РДК маълумотларига кўра, ноябрь ойида Қозоғистоннинг аксарият ҳудудларида ёғингарчилик асосан қор шаклида бўлади. Жанубий ва жануби-ғарбий вилоятларда қор аралаш ёмғир ёғиши кутилмоқда.

    Фото: pixabay.com

    Синоптикларнинг маълумотларига кўра, ой давомида мамлакатимизнинг асосан шимолий, марказий ва шарқий ҳудудларида кучли шамол, қор ёғиши, ер музлаши, туман тушиши мумкин.

    Ноябрь ойида ҳаво ҳароратининг қуйидаги тарзда тез-тез ўзгариб туриши кутилади:

    Республика шимолида, марказида ва шарқида биринчи ўн кунлик бошида ҳаво ҳарорати кечаси 2-7 даражадан совуқ 0-5 даража илиқгача, кундузи 2-7 дан 5-10 гача кўтарилиши, ўн кунлик охирига келиб ҳаво ҳарорати кечаси 7-12 даражагача совуқ, кундузи 0-5 даражагача совуқ бўлиши кутилмоқда. 

    Ойнинг иккинчи ва учинчи ўн кунлигида ҳаво ҳарорати кечаси 5-12 дан 10-16 даражагача, республика марказида ва шарқида -18 даражагача, кундузи -3 даражадан +2 даража илиқ -5-10 даражагача ўзгариши мумкин.

    Ой охирида ҳаво ҳарорати кечаси -15-20 даражагача, кундузи -10-15 даражагача тушиши кутилади.

    Республиканинг жануби-ғарбий, жанубий ва жануби-шарқида ҳаво ҳарорати ой давомида 3-12 даражадан 0-7 даражагача илиқ, кундузи 1-6 даражадан 8-18 даражагача ўзгариши кутилмоқда. Аёзли ҳаво баъзи кунларда кучайиб, кечаси 5-15 даражагача совуқ, кундузи 0-5 даражагача совуққа етиши мумкин.

    Умуман олганда, ноябрь ойида ҳаво ҳарорати республиканинг барча ҳудудларида меъёрдан 1° юқори бўлиши кутилмоқда (нормалар бюллетень жадвалида келтирилган).

    Ноябрь ойида ёғингарчилик Қозоғистоннинг кўп қисмида, хусусан, мамлакатнинг ғарбий ва шимоли-шарқида меъёрдан юқори бўлиши кутиляпти (Шимолий Қозоғистон, Ақмола, Шарқий Қозоғистон вилоятлари, Ғарбий Қозоғистоннинг кўп қисми, Павлодар вилоятлари, Атирау ғарби, Манғистау вилоятлари, Қостанай вилоятининг шимоли-шарқида ва Абай вилояти шарқида).

    Об-ҳаво Ҳудудлар Қор
