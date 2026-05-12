Қозоғистонда нечта трактор бор
ASTANA. Kazinform – Бу йил мамлакатда қишлоқ хўжалиги техникаси паркининг янгиланиш даражаси 8% ни ташкил этади. Бу ҳақда Ҳукумат йиғилишида ҚР Қишлоқ хўжалиги вазири ўринбосари Азат Султанов маълум қилди.
“Қишлоқ хўжалиги техникасининг тайёрлиги ва дизель ёқилғиси билан таъминлаш экиш кампаниясининг сифати учун муҳимдир. Ҳозирда техника экиш ишларига тўлиқ тайёр. Умуман олганда, қишлоқ хўжалиги тузилмаларида: 133,9 минг трактор, қарийб 5,6 мингта юқори маҳсулдор экиш комплекслари, 71,4 мингта сеялка, 188,5 мингта тупроқ ишлов бериш асбоблари мавжуд. Бундан ташқари, техникани таъмирловчи 70 та сервис маркази фаолият юритмоқда. Давлат томонидан қўллаб-қувватлаш чоралари натижасида 2025 йилда қишлоқ хўжалиги техникаси паркининг янгиланиш даражаси 6,5% га етди. Бу йилги режалаштирилган кўрсаткич 8% ни ташкил этади”, - деди А. Султанов.
Унинг сўзларига кўра, қишлоқ хўжалиги техникаси паркининг эскириш даражаси 10% га камайди. Шу муносабат билан давлат томонидан қўллаб-қувватлаш чоралари биринчи навбатда маҳаллий ишлаб чиқарувчиларни қўллаб-қувватлашга қаратилган. Масалан, маҳаллий техника сотиб олишда субсидия 30% ни ташкил этади, импорт қилинган техника эса 15-25% миқдорида тақдим этилади. Шунингдек, имтиёзли лизинг дастурида маҳаллий техникага устуворлик берилади.
“Ушбу чора-тадбирлар маҳаллий машинасозлик саноатининг ривожланишига ижобий таъсир кўрсатди — бир йил ичида қишлоқ хўжалиги техникаси ишлаб чиқариш ҳажми 22 фоизга ошди. Бу йил ишлаб чиқаришни 9,9 минг донага, яъни яна 6 фоизга ошириш режалаштирилган. Бундан ташқари, CLAAS, John Deere, Amazone каби жаҳон ишлаб чиқарувчилар ва уларнинг ҳамкорлари Қозоғистон бозорига кириб келмоқда. Қишлоқ хўжалиги техникаси паркини модернизация қилиш экиш ишларини оптимал агротехник муддатларда юқори унумдорлик билан бажариш, шунингдек, ҳосилнинг сифати ва бир хиллигини ошириш имконини беради”, — деди вазир ўринбосари.