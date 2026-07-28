Қозоғистонда музқаймоқ ишлаб чиқариш 47,4% га ўсди
ASTANА. Каzinform — 2026 йилнинг биринчи ярми натижаларига кўра, мамлакатда музқаймоқ ишлаб чиқариш барқарор ўсишни кўрсатди. ҚР Стратегик режалаштириш ва ислоҳотлар агентлиги Миллий статистика бюроси ва соҳа мутахассисларининг маълумотларига кўра, ишлаб чиқариш ҳажми 35,1 минг тоннага етди, бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 47,4% га кўп.
Бу даврда ички бозор сиғими 41,2% га ўсди ва 31,9 минг тоннани ташкил этди. Шу билан бирга, импорт ҳажми атиги 7,1% га ўсди ва 5,1 минг тоннага етди. Бу маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг бозор улуши кучайиб бораётганидан, хорижий маҳсулотларга қарамлик камайиб бораётганидан ва импорт ўрнини босиш жараёни давом этаётганидан далолат беради.
Соҳада етакчи ва Марказий Осиёдаги энг йирик музқаймоқ ишлаб чиқарувчиси «Шин-Лайн» компанияси бўлиб қолмоқда. Компания Қозоғистондаги ички музқаймоқ бозорининг қарийб 50% ни ва мамлакат музқаймоқ экспортининг 95% гача қисмини таъминлайди. Ишлаб чиқариш ҳажмининг сезиларли даражада ошишига Алмати вилоятида кунига 350 тоннагача маҳсулот ишлаб чиқаришга қодир янги юқори технологияли ишлаб чиқариш мажмуасининг ишга туширилиши ёрдам берди. Замонавий автоматлаштирилган линиялар, юқори даражадаги роботлаштириш ва маҳсулот турларининг доимий равишда кенгайиши компанияга ишлаб чиқариш суръатларини умумий бозор ўсишидан анча юқори даражада ошириш имконини берди.
Ишлаб чиқариш ҳажмининг ўсиши экспорт кўрсаткичларига ҳам бевосита таъсир кўрсатди. 2026 йил январь-май ойларида Қозоғистон 8 343 тонна музқаймоқ экспорт қилди, бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 38,5% га юқори. Шу билан бирга, импорт 5 145 тоннани ташкил этди, бу атиги 7,1% га ўсди. Шундай қилиб, экспортнинг ўсиш суръати импортдан сезиларли даражада юқори бўлиб қолмоқда ва Қозоғистон музқаймоқнинг соф экспортчиси сифатидаги мақомини ишончли тарзда мустаҳкамламоқда.
Қозоғистон музқаймоқининг асосий экспорт бозори Россия бўлиб қолмоқда. Бу мамлакатга 5748 тонна маҳсулот жўнатилди, бу умумий экспорт ҳажмининг тахминан 69% ни ташкил этади ва ўтган йилга нисбатан 39,6% га кўп. Иккинчи энг катта йўналиш Қирғизистондир. Бу мамлакатга 2019 тонна маҳсулот экспорт қилинди, бу 46,7% га ўсишдир. Бу асосий экспорт бозорлари орасида энг юқори кўрсаткич бўлди. Ўзбекистонга 498 тонна музқаймоқ экспорт қилинди. Бундан ташқари, Тожикистонга 53 тонна, Мўғулистонга 17 тонна ва Озарбайжонга 8 тонна маҳсулот етказиб берилди. Шу билан бирга, Хитой бозорида иштирокни кенгайтириш бўйича ишлар давом этмоқда. Ҳозирда етказиб бериш ҳажмини ошириш учун зарур бўлган тартибга солиш ва логистика масалалари ҳал қилинмоқда.
Экспортнинг тез ўсишига қарамай, импорт таркиби нисбатан барқарор бўлиб қолмоқда. Қозоғистонга музқаймоқ етказиб берадиган асосий мамлакатлар Россия бўлиб, 2250 тонна ва Қирғизистон бўлиб, улар умумий импорт ҳажмининг 84% дан ортиғини ташкил қилади. Шу билан бирга, Беларусдан етказиб бериш 118% га, Ўзбекистондан эса 78,9% га ошди. Бироқ, айрим мамлакатлардан импорт ҳажмининг ошишига қарамай, умумий импортнинг ўсиши маҳаллий ишлаб чиқариш суръатларидан сезиларли даражада пастлигича қолмоқда. Бу Қозоғистонда музқаймоқ саноати муваффақиятли ривожланаётганидан далолат беради.
Ишлаб чиқариш ва экспорт ҳажмининг юқори ўсиш суръати Қозоғистон озиқ-овқат саноатининг халқаро бозорларда рақобатбардошлиги ошиб бораётганидан далолат беради. Замонавий технологияларга инвестициялар, ишлаб чиқаришни автоматлаштириш, юқори сифатли маҳаллий сут хом ашёсидан фойдаланиш ва экспорт инфратузилмасини ривожлантириш нафақат ички талабни тўлиқ қондириш, балки экспорт географиясини барқарор равишда кенгайтириш имконини беради. Келгуси йилларда бу Қозоғистоннинг Марказий Осиё, МДҲ, Яқин Шарқ ва Шарқий Осиё бозорларидаги мавқеини янада мустаҳкамлайди ва мамлакатнинг хом ашё бўлмаган экспортининг барқарор ўсиши учун қўшимча имкониятлар яратади.