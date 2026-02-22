Қозоғистонда мебель ишлаб чиқариш 56,7% га ошди
ASTANA. Kazinform — Қозоғистон ишлаб чиқариш саноатининг энг тез ривожланаётган тармоқларидан бири мебель ишлаб чиқаришдир. 2025 йилда маҳаллий мебель саноати барқарор ўсишни кўрсатди.
Ўтган йили мебель ишлаб чиқариш ҳажми 56,7% га ўсиб, 165,1 миллиард тенгега етди.
Мебель саноатининг умумий саноат ишлаб чиқаришидаги улуши 0,3% ни, ишлаб чиқариш саноатида эса 0,5% ни ташкил этди. Бу кўрсаткичлар 2024 йилга нисбатан юқори (мос равишда 0,2% ва 0,4%).
Мутахассисларнинг фикрига кўра, реал кўринишда энг юқори ўсиш ёғоч офис мебеллари (37,2% га), ошхона ва яшаш хонаси учун ёғоч мебеллари (18,5% га) ва металл рамкали махсус ўриндиқ мебеллари (2,8% га) ишлаб чиқаришда кузатилмоқда.
Бундан ташқари, ётоқхона учун мўлжалланган бошқа ёғоч мебеллар (ётоқ ва шкафлар бундан мустасно) ва ошхона мебеллари сегментида ишлаб чиқариш ҳажми бироз камайди.
2025 йилда мебель маҳсулотларининг ички истеъмол бозори ҳажми 670 миллион долларга етди, бу 2024 йилга нисбатан тахминан 3% га ўсишни англатади. Шу билан бирга, Қозоғистон ишлаб чиқарувчилари ички бозорнинг 37,8% ни таъминладилар (бир йил олдин бу кўрсаткич 33,7% эди).
Саноатнинг асосий капиталига инвестициялар ҳажми 6,9 миллиард тенгедан ошди. Мебель ишлаб чиқаришга инвестицияларни жалб этишда Туркистон вилояти етакчилик қилди - минтақага 4,8 миллиард тенге инвестиция киритилди, бу республика умумий ҳажмининг тахминан 70% ни ташкил этди. Маблағлар асосан офис ва тижорат мебеллари ишлаб чиқаришга йўналтирилди.
Қозоғистон мебелларининг хориждаги савдоси 4,7 бараварга ошди ва 72,2 миллион долларни ташкил этди. Экспортнинг энг юқори ўсиши бошқа металл мебеллар (11,3 баравар), бошқа турдаги металл каркасли мебеллар (5 баравар) ва пластик мебеллар (88,7%) бўйича қайд этилди. Асосий экспорт йўналишлари МДҲ мамлакатлари бўлди.
“Умуман олганда, 2025 йил мебель соҳасида ишлаб чиқариш ва экспортнинг жадал ўсиши, маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг ички бозордаги мавқеини мустаҳкамлаш даври бўлди”, — дея хулоса қилди дирекция.
2026 йилда мамлакатнинг турли минтақаларида саккизта мебель ишлаб чиқариш лойиҳасини ишга тушириш режалаштирилган.
Ҳозирда Қозоғистонда мебель ва унинг компонентларини ишлаб чиқарадиган 1800 дан ортиқ компания рўйхатдан ўтган.