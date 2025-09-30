Қозоғистонда Коррупцияга қарши курашнинг янги стандарти тасдиқланди
ASTANА. Кazinform — Қозоғистон Республикаси Миллий иқтисодиёт вазирлиги интеллектуал маданиятни ривожлантириш ва давлат бошқарувида коррупциянинг олдини олиш тизимини мустаҳкамлашга мўлжалланган Коррупцияга қарши курашнинг янги стандартини тасдиқлади. Бу ҳақда вазирликнинг расмий сайтида маълум қилинди.
Ҳужжат “Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида”ги қонунни амалга ошириш мақсадида ишлаб чиқилган. У коррупция рискларини таҳлил қилиш ва хариталаш, манфаатлар тўқнашувини тартибга солиш, харидлар жараёнининг шаффофлигини ошириш ва жамоатчилик билан очиқ мулоқотни шакллантириш бўйича ягона ёндашувни ўрнатади.
Янги стандарт қуйидагиларни назарда тутади:
- коррупция хавфини мунтазам таҳлил қилиш учун интерактив харитани шакллантириш;
- манфаатлар тўқнашувини тартибга солиш қоидалари, совғалар олиш ва саёҳатларни чеклаш;
- коррупцияга қарши кураш мавзулари бўйича ходимларни мажбурий ўқитиш ва билимларини синовдан ўтказиш;
- асосий режалар ва ҳисоботларни вазирликнинг расмий веб-сайтида эълон қилиш, шунингдек, Жамоатчилик кенгашининг иштироки;
- давлат харидлари тартиби устидан назоратни кучайтириш, рақобатга устувор аҳамият бериш.
— Стандартнинг қабул қилиниши Қозоғистоннинг коррупцияга қарши сиёсати концепциясини амалга оширишдаги муҳим қадам бўлиб, давлат органлари фаолиятининг шаффофлигини ошириш, фуқаролар ва тадбиркорлик субъектларининг ишончини мустаҳкамлашга хизмат қилади, — дейилади хабарда.
Коррупцияга қарши стандартнинг тўлиқ матни вазирликнинг расмий сайтида жойлаштирилган.