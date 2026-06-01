Қозоғистонда кондиционер ва уни ўрнатиш нархи қанча
ASTANА. Каzinform – Ёз ойларида кондиционерларга талаб ортади. Каzinform агентлиги мухбири кондиционерлар ва уларни ўрнатиш хизматларининг нархини аниқлади.
Агар илгари кондиционер фаровон ҳаётнинг рамзи бўлган бўлса, бугунги кунда у ҳар бир квартира ва уйда, иш жойида асосий воситалардан бирига айланди. Иссиқлик одамни заифлаштиради ва унинг ишлаш қобилиятини пасайтиради. Баъзан бу юрак-қон томир касалликлари бўлган одамлар учун хавфлидир. Катталар ҳам, болалар ҳам уйнинг дим эмас, одатий бўлишини хоҳлашади. Бу ҳолда кондиционер жуда ёрдам беради.
Нарх кондиционернинг қувватига, ишлаб чиқарувчининг номига ва қўшимча функцияларга қараб ўзгаради. Агар кондиционер ўрнатилган хонанинг майдони катта бўлса, нарх ҳам ошади. Агар майдон 20-25 м², 25-50 м² ва 70 м² га ўзгарса, нарх аста-секин ошади.
Машҳур ишлаб чиқарувчилар энергия тежаш вариантларини таклиф қилишади. Нархи ҳам бошқаларга қараганда юқорироқ бўлади.
Нархга кондиционер тури ҳам таъсир қилади. Энг машҳур ва арзонлари деворга осиб қўйиладиганлари. Хонага ўрнатилган ва бир нечта хоналарни қамраб олиш имконини берувчи тизим билан ишлайдиган кондиционерлар ҳам мавжуд. Агар баъзи кондиционерлар бир нечта функцияларга эга бўлса (ҳавони тозалаш, ионлаш, Wi-Fi орқали бошқариш, иситиш), унда нарх юқори бўлади.
Ўрнатиш нархига эса бир нечта омиллар таъсир қилади. Булар: квартиранинг поли, деворларнинг қалинлиги ва алоқа мавжудлиги. Агар альпинист ёки кран керак бўлса, нарх ошади.
Кондиционерларни сотадиган тадбиркорлар бир нечта қўшимча хизматларни таклиф қилишади. Масалан, Уралск шаҳрида кондиционерни тозалаш нархи 5000 тенгедан бошланади. Агар 100 грамм фреон қуйиш хизмати 2000 тенгега тушса, таъмирлаш хизмати 10 000 - 15 000 тенге ва ундан кўпроқ туради.
Қостанайда техник хизмат кўрсатиш нархи ҳам худди шундай. Фреон қуйиш хизмати 3000 тенгедан бошланади. Эски кондиционерни тузатиш хизмати 12000 — 15000 тенге. Юқори қаватга кўтариш ва тушириш хизмати алоҳида тўланади. Кўпинча кран соатига 12000 тенгега ижарага олинади.
Астанада кондиционерни ўрнатиш, жумладан, деворга тешик очиш, ички ва ташқи ўрнатиш, фреон қувурини (3-5 метр узунликда) ётқизиш ва уни маҳкамлаш — бу хизмат турларидан бири. Бошқа хизматлар алоҳида тўланади.
Кўкшетауда, агар кондиционер ўрнатилган девор қулай жойда бўлса, хизмат нархи арзонроқ. Агар коммуникацияларни ётқизишда қўшимча харажатлар талаб этилса, масалан, фреон ўтиш жойининг ҳар бир метри учун қўшимча 8000 тенге тўлаш керак бўлади. Бунинг учун иккита мис қувур, иссиқлик изоляция материали, конденсат дренаж трубкаси, кабел ва рулон керак бўлади. Деворни тешиш ва коммуникацияларни ётқизиш хизмати ҳам пуллик. Кўкшетауда бу турдаги хизмат 30 000 тенге ва ундан юқори туради. Нарх материалнинг сифати ва девор нимадан ясалганига боғлиқ. Автокран хизмати нархи 10 000 тенге ва ундан юқори. Ювиш ва техник хизмат кўрсатиш нархи 25 000 тенге, фреонни тўлдириш нархи 15 000 тенге ва ундан юқори.
Кўкшетаулик хизмат кўрсатувчи провайдерларининг маълумотларига кўра, кондиционерни 70 000 — 2 000 000 тенгега сотиб олиш ва ўрнатиш мумкин. Эътиборга олиш керак бўлган битта нарса бор. Бу ерда фақат акциялар ва чегирмалар пайтида 70 000 — 80 000 тенге турадиган кондиционерни сотиб олиш мумкин. Қуввати ҳам нархига нисбатан паст. Оддий кондиционернинг нархи эса 90 000 тенге ва ундан юқори. Премиум кондиционернинг нархи 2 000 000 тенгега етди. Ушбу кондиционер юқори қувватга эга ва жаҳон брендлари томонидан тақдим этиладиган маҳсулот хона ва бинога нафислик қўшади.
Кондиционер нархига келсак, энг арзонлари Талдиқорған, Чимкент, Кўкшетау, Туркистон ва Алмати шаҳарларида сотилади. Нархи 80 000 тенгедан бошланади. Қизилўрда кондиционернинг нархи 85 000 тенге ва ундан юқори. Атирау, Астана, Павлодар, Қостанай, Орал, Петропавл, Тараз, Қарағанди ва Ақтўбеда эса нарх ўртача. Бу ерда энг арзонини 89 000 — 90 000 тенгега сотиб олиш мумкин. Энг арзонлари Ўскемен, Ақтау, Жезқаған ва Семейда — 100 000 — 120 000 тенге.
Кондиционер ўрнатиш нархи Таразда (13 000 тенгедан бошланади), Талдиқорған, Алмати ва Ақтауда (15 000 тенгедан бошланади) арзонроқ. Туркистон, Орал, Чимкент, Атирауда нархи — 20 000 тенге, Семей, Павлодар, Қизилўрда, Петропавл ва Астанада эса 24 000 — 25 000 тенге. Кўкшетау, Жезқазған ва Қостанай шаҳарларида камида 35 000 тенге тўланади. Энг қиммат хизмат Қарағанди, Ўскеменда (40 000 тенгедан бошланади) ва Ақтўбеда (45 000 тенгедан бошланади) қайд этилган.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонда қулупнай нархи қанча эканлиги ҳақида хабар берган эдик.