Қозоғистонда қочқин мақомига эга бўлган шахслар учун қоидалар ўзгариши мумкин
ASTANА. Кazinform — Қозоғистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги қочқин мақомига эга бўлган шахсларга йўлда юриш ҳужжатларини бериш қоидаларини янгилашни таклиф қилди, деб хабар беради Кazinform мухбири.
Тегишли буйруқ лойиҳаси Ashyq НҲА порталида эълон қилинди. Ҳужжатда Қозоғистон Республикаси Ички ишлар вазирлигининг 2021 йил 5 мартдаги 134-сонли — “Давлат хизматларини кўрсатиш қоидаларини тасдиқлаш тўғрисида”ги буйруғига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш назарда тутилган. Хусусан, бу “Йўлда юриш ҳужжатини бериш” давлат хизматига тааллуқлидир.
Ўзгартиришлар 2026 йил 9 январда қабул қилинган “Рақамлаштириш, транспорт ва тадбиркорлик бўйича айрим қонун ҳужжатларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги қонун билан боғлиқ ҳолда ишлаб чиқилмоқда. Бундан ташқари, нормалар Қозоғистон Республикаси Конституцияси ва амалдаги миграция қонунчилигига мувофиқлаштирилади.
Нималар ўзгариши мумкин
Лойиҳада қочқинларга бериладиган йўлда юриш ҳужжатини бериш ва уларга Қозоғистон ҳудудидан ташқарига чиқишга рухсат бериш тартиби аниқлаштирилган.
Жумладан, давлат хизматларини кўрсатиш тартибини рақамлаштиришга мослаштириш ва терминологияни янгилаш режалаштирилган. Масалан, "ахборотлаштириш" тушунчаси "рақамлаштириш" атамаси билан алмаштирилиши мумкин.
Ҳужжатда шунингдек, амалдаги қонунчиликка мувофиқ хизматлар кўрсатиш тартибини аниқроқ тартибга солиш назарда тутилган.
Илгари қандай эди
Ички ишлар вазирлигининг 2021 йилги буйруғига биноан, қочқин мақомига эга шахсларга йўлда юриш ҳужжатларини бериш стандарт тарзда амалга оширилди. Бироқ, унда рақамлаштиришга янги ёндашувлар ва кейинги қонунчиликдаги ўзгаришлар тўлиқ ҳисобга олинмаган.
Шуни таъкидлаш жоизки, лойиҳа бўйича жамоатчилик муҳокамалари 2026 йил 1 июнгача давом этади.