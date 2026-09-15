Қозоғистонда қишлоқ хўжалиги техникаси ишлаб чиқариш 22,3% га ошди
ASTANА. Кazinform – Қозоғистонда қишлоқ хўжалиги техникаси ишлаб чиқариш ҳажми 2025 йилда бир йил ичида 22,3% га ошди, деб хабар беради Миллий статистика бюроси.
Бюро маълумотларига кўра, мамлакатда қишлоқ хўжалиги ва ўрмон хўжалиги техникаси ишлаб чиқариш билан шуғулланадиган 40 та корхона ва саноат мавжуд. Ишлаб чиқариш тузилмасида асосий улуш 72,5% ни ташкил этади, бу қишлоқ хўжалиги техникасига тегишли.
2025 йилда Қозоғистонда 1236 та комбайн ишлаб чиқарилган. Бу 2024 йилга нисбатан 13,7% га кўп.
Ҳудудлар орасида комбайн ишлаб чиқаришнинг 47,9% Ақмола вилоятига тўғри келади. Қостанай вилоятининг улуши — 32%, Шимолий Қозоғистон вилоятининг улуши эса 18% ни ташкил қилади.
– 2025 йил январь-июнь ойларида 9 та комбайн экспорт қилинди. Йил охирида экспорт ҳажми 16 донани ташкил этди. Ғалла йиғим-терим машиналарининг асосий экспорт йўналишлари Тожикистон, Грузия ва Ўзбекистон бўлган, — деб хабар беради Миллий статистика бюроси.
Ишлаб чиқарувчилар келгуси даврда Қозоғистонда ишлаб чиқарилган қишлоқ хўжалиги техникасининг экспорт ҳажмини янада оширишни режалаштирмоқдалар.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонда машина ишлаб чиқариш ҳажми 22 фоизга ўсди.