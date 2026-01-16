Қозоғистонда қишки спорт турлари қандай ривожланмоқда
ASTANA. Kazinform - Қозоғистон қишки спорт турлари бўйича Олимпия босқичини якунламоқда.
ҚР Туризм ва спорт вазирлиги матбуот хизматининг хабар беришича, шу вақт ичида терма жамоаларнинг ҳар томонлама тайёргарлиги таъминланди ва спортчилар барча асосий лицензияланган мусобақаларда иштирок этди.
Олимпия босқичи бу йил 6-22 февраль кунлари Италиянинг Милан ва Кортина-д’Ампеццо шаҳарларида бўлиб ўтадиган XXV Қишки Олимпия ўйинлари билан якунланади.
Ҳозирда мамлакатимизда қишки Олимпия спортининг 13 тури (конькида учиш, шорт-трек, фигурали учиш, биатлон, керлинг, чанғи учиш, тоғ чанғиси, фристайл (могул, акробатика), сноуборд, хоккей, ски-альпинизми ва трамплиндан сакраш) жадал ривожланиб боряпти.
Ўйинларга тайёргарлик кўриш мақсадида терма жамоалар хориждаги ўқув-машғулот йиғинларида ва халқаро мусобақаларда иштирок этди. Жами қишки спорт турлари бўйича миллий терма жамоалар 612 та ўқув-машғулот йиғинларини ўтказдилар ва 434 та халқаро мусобақаларда иштирок этдилар.
Машғулотлар сифатини ошириш ва Давлат раҳбарининг кўрсатмаларини бажариш доирасида Нидерландия, Польша, Германия, Руминия, Россия, Беларусь, Болгария ва Словениядан 13 нафар жаҳон даражасидаги хорижий мураббий ва маслаҳатчилар жалб этилди.
Тўрт йиллик Олимпия циклини молиялаштиришга республика ва маҳаллий бюджетлардан, шунингдек, бюджетдан ташқари маблағлар ва ҳомийлардан 13,3 миллиард тенге сарфланди. Ажратилган маблағларнинг катта қисми спорт анжомлари ва жиҳозларини сотиб олишга, спортчи-инструкторлар ва мураббийларга (шу жумладан, хорижий мутахассисларга) иш ҳақи тўлашга, тиббий ва фармакологик ёрдамга, халқаро мусобақалар ва лицензияланган турнирларда иштирок этишга, илмий ва услубий ёрдамга ва ўқув-машғулот йиғинларини ўтказишга йўналтирилди.
Қишки спорт турлари бўйича терма жамоаларни тайёрлаш Давлат раҳбарининг спорт саноатини модернизация қилиш ва юқори натижаларга эришадиган спорт турларида натижаларни ошириш бўйича кўрсатмалари доирасида амалга оширилмоқда.
“Туризм ва спорт вазирлиги қишки спорт турларини ривожлантириш ва мамлакат спорт захирасини шакллантиришга қаратилган тизимли чора-тадбирларни амалга оширишда давом этади”, - дейилади хабарда.