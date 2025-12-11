Қозоғистонда қишки дам олиш масканларининг хизмат ҳақи қанча туради
ASTANA. Kazinform – 2025-2026 йиллар учун қишки туризмда танлов жуда кўп. Чанғи курортлари, табиат сайрлари, чанғи ва чанада учиш. Мамлакатдан чиқмасдан ажойиб таътил ўтказишингиз мумкин. Kazinform мухбири меҳмонхонада яшаш, чанғи ва бошқа қишки дам олиш турларининг нархларини ўрганди.
Қишда бориладиган жойлар кўп. Бюджетингизга қараб ўнлаб дам олиш масканларидан бирини танлашингиз мумкин. Бугунги кунда дам олиш масканларида чанғи майдони, муз майдони, турли хил чанада учиш жойлари, пиёда юриш йўли ва балиқ овлаш жойи мавжуд.
Алмати: тоғлар ва дам олиш маскани
Алматидан 25 километр узоқликда Шимбулоқ жойлашган. Машҳур эрталабки чанғи курорти 2260 дан 3200 метргача баландликни таклиф этади. Бу ерда 10 та кўтаргич ва 25 километрлик чанғи йўлаги мавжуд. Дам олиш маскани эрта тонгда очилади.
Эрталаб соат 08:30 дан 13:30 гача катталар 9000 тенге, 6-14 ёшли болалар эса 3000 тенге тўлайди.
Кундузи соат 12:30 дан 18:00 гача катталар 9000 тенге, 6-14 ёшли болалар эса 4000 тенге тўлайди.
Агар Шимбулоқда бир кунни тўлиқ ўтказсангиз, катталар учун 12000 тенге ва болалар учун 6000 тенге тўлашингиз керак бўлади.
Чанғи учишни эндигина ўрганаётганлар учун тариф 8000 тенге. Улар машғулот йўлагига чиқиб, кўтарилиш хизматидан фойдаланадилар.
Шимбулоқда катталар учун кийим-кечак тўплами 8-10 минг тенге туради. Унга чанғи ёки сноуборд ва этиклар киради. Агар фақат чанғиларни ижарага олсангиз, 6-8 минг тенге тўлайсиз. Бундан ташқари, пойабзал, шлем, кўзойнак ва таёқ олишга 2-5 минг тенге тўлаш керак бўлади.
Агар тунни тоғларда ўтказсангиз, эконом класс хоналари учун 18-45 минг тенге, комфорт тоифаси учун эса 120 000 тенге ва ундан кўпроқ тўлайсиз. Бу ерда автотураргоҳлар учун 500 тенге, ёпиқ тўхташ жойи учун эса 1000 тенге сўралади (иккала нарх ҳам икки соат учун ҳисобланади).
Oi-Qaragai - Алматидан 40 километр узоқликдаги курорт. Оилавий курорт 1500 метр баландликда жойлашган.
Катталар учун эрталабки абонемент - 14 000 тенге, болалар учун 5500 тенге.
Тушдан кейин - 16 500 ва 5500 тенге.
Кундузи - 19 000 ва 6500 тенге.
Соат 19:00 дан 23:00 гача катталар учун 14 500 тенге ва болалар учун 5500 тенге тўлашингиз керак бўлади.
Шунингдек, бир кунлик дам олиш нархи ҳам мавжуд. Соат 9:00 дан 23:00 гача катталар учун - 22 000 тенге. Тўрт соатлик машғулот нархи 10 000 тенге.
Қишки дам олиш масканларидан бири - Медеу. Муз майдони 1691 метр баландликда жойлашган. Бу ердаги муз майдонининг майдони 10 500 квадрат метрни ташкил этади. Конькида учиш вақти соат 9:00 дан 00:00 гача.
Шуни таъкидлаш керакки, эрталабки конькида учиш нархи (2,5 соат) талабалар учун 500 тенге, 14-22 ёшдаги ўсмирлар ва ёшлар учун 600 тенге ва катталар учун 1000 тенге.
Кундузги чипталар нархи 500, 1200 ва 2000 тенге.
Кечки чипталар нархи 500, 1500 ва 2500 тенге.
Шарқий Қозоғистон: Олтой ёнбағирлари ва қияликлари
Ўскемендан 25 километр узоқликда, 600-1200 метр баландликда "Олтой Альплари" жойлашган. Бу ерда ўндан ортиқ чанғи йўлаклари мавжуд. Агар бир кун етарли эмас деб ўйласангиз, келганингизда икки кишилик ярим ҳашаматли хонани 52 000 тенгега ижарага олишингиз мумкин. Бунга нонушта ва тушлик киради. Люкс хоналар 98 000 тенге, беш кишилик оилавий хоналар 117 000 тенге туради. Икки кишилик ётоқли эконом класс хоналар 29 000 тенге туради. Байрамларда нархлар 20% га ошади.
Бу ерда чанғи учиш Алматига қараганда арзонроқ.
Эрталабки нарх - 6500 тенге.
Тўрт соатлик чанғи учиш - 8000 тенге.
Кундузги чипта - 14 500 тенге. Бу нарх фақат соат 17:00 гача амал қилади.
Дам олиш ва байрам кунлари тўрт соатлик чанғи учиш ва зарур жиҳозларни ижарага олиш нархи 16 000 тенгени ташкил қилади. Агар иш кунлари борадиган бўлсангиз, беш кишилик гуруҳнинг ҳар бир аъзосидан 17 200 тенге олинади. Тушлик ва ижара ҳақи кунлик абонентга киритилган.
Яна бир маҳаллий мажмуа - Нуртау. Бу Ўскемендан 35 километр узоқликда, 700-1000 метр баландликда жойлашган курорт. Бу ерда олтита чанғи йўлаги мавжуд. Узунлиги тахминан 8 километр. Бу ерда кун давомида хизматлар нархи 7000 дан 10 000 тенгегача.
Бурабай: қарағай ўрмонлари, муз ва арзон дам олиш
Одамлар бутун мамлакат бўйлаб Ақмола вилоятидаги ушбу курортга келадилар. Қишда Бурабайда икки кишилик хонанинг нархи 15 000-24 000 тенге, комфорт хонанинг нархи 28 000-30 000 тенге ва коттежнинг нархи 500 000 тенге. Қишда жой топиш осон, лекин дам олиш пайтида олдиндан (камида бир ҳафта олдин) буюртма қилиш яхшироқдир.
Кўл музлаганда, табиий муз майдони ишга туширилади.
Бу ерда коньки ижараси нархи 1000-1500 тенге. Чанада учиш нархи 1500-3000 тенге. Агар хаски итлар билан чана ҳайдасангиз, чанада учиш нархи 3000-6000 тенге. От чанада учиш нархи 12 000 тенгедан бошланади.
Квадроциклда сайр қилиш нархи 30 дақиқа учун 15 000 тенге ёки 1 соат учун 20 000 тенге. Шу билан бирга, қор автомобилида сайр қилиш нархи 30 000 тенгедан бошланади. Қишда балиқ овлашни истаганлар 8 000 - 10 000 тенге тўлайдилар. Шунингдек, сауна, ҳаммомга тушишингиз ва музейга ташриф буюришингиз мумкин.
Дам олиш масканларида табиатдан завқланиш ва суратга олиш учун жойлар ҳам мавжуд.
Тау Самали: Чимкент шаҳри яқинидаги дам олиш
Тау Самали дам олиш маскани Чимкентнинг Толе Би тумани яқинида жойлашган. Бу ерда декабрдан мартгача дам олишингиз мумкин.
Чанғи спорти — 5 000 тенге, чанғи ва сноуборд ижараси — 3 000 - 6 000 тенге, агар ҳамма нарсани биргаликда танласангиз — тахминан 10 000 тенге.
Меҳмонхоналарда танлов жуда кўп. Масалан, икки кишилик хонанинг нархи 40 000 тенге, олти кишилик люкс хонанинг нархи 110 000 тенге ва коттежнинг нархи 90 000 тенге (кўтарилиш хизматига 20% чегирма мавжуд). VIP коттежни ижарага олиш нархи 300 000 тенге. Сауна, бильярд ва тўртта ётоқ хонаси мавжуд.