16:41, 08 Декабрь 2025 | GMT +5
Қозоғистонда кескин совуқ бўлиши кутилмоқда
ASTANA. Kazinform - Қазгидромет бу ҳафта об-ҳаво шароитининг кескин совуқ бўлиши ҳақида огоҳлантирмоқда.
Синоптикларнинг маълумотларига кўра, шимоли-ғарбий циклон республикадан ўтиши билан қор, бўрон, ер музлаши ва туман тушиши кутилмоқда.
Бироқ, 9 декабрдан бошлаб антициклон ўтиши билан ёғингарчилик тўхтайди ва ҳарорат пасая бошлайди.
Совуқ шамол бир нечта ҳудудларга таъсир қилади:
- 9 декабрдан бошлаб Ақтўбе вилоятида ҳарорат -13 дан -18°C гача -20 дан -25°C гача пасаяди;
- Қостанай ва Ақмола вилоятларида 9-10 декабрь кунлари ҳарорат -22 дан -27°C гача пасайиши, баъзи жойларда -30°C гача етиши кутилмоқда;
- Шимолий Қозоғистон вилоятида шу кунларда -25 дан -30°C гача совуқ бўлиши кутилмоқда;
- Павлодар вилоятида 9-11 декабрь кунлари ҳарорат -20 дан -25°C гача, -25 дан -30°C гача пасаяди.
- Қарағанди вилоятида 9-10 декабрь кунлари ҳарорат -15 дан -20°C гача, -22 дан -32°C гача кўтарилиши кутилмоқда.
- Мамлакат шарқида 10-11 декабрь кунлари ҳарорат -25 дан -30°C гача бўлиши кутилмоқда.