    Қозоғистонда кескин совуқ бўлиши кутилмоқда

    ASTANA. Kazinform - Қазгидромет бу ҳафта об-ҳаво шароитининг кескин совуқ бўлиши ҳақида огоҳлантирмоқда.

    Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

    Синоптикларнинг маълумотларига кўра, шимоли-ғарбий циклон республикадан ўтиши билан қор, бўрон, ер музлаши ва туман тушиши кутилмоқда.

    Бироқ, 9 декабрдан бошлаб антициклон ўтиши билан ёғингарчилик тўхтайди ва ҳарорат пасая бошлайди.

    Совуқ шамол бир нечта ҳудудларга таъсир қилади:

    • 9 декабрдан бошлаб Ақтўбе вилоятида ҳарорат -13 дан -18°C гача -20 дан -25°C гача пасаяди;
    • Қостанай ва Ақмола вилоятларида 9-10 декабрь кунлари ҳарорат -22 дан -27°C гача пасайиши, баъзи жойларда -30°C гача етиши кутилмоқда;
    • Шимолий Қозоғистон вилоятида шу кунларда -25 дан -30°C гача совуқ бўлиши кутилмоқда;
    • Павлодар вилоятида 9-11 декабрь кунлари ҳарорат -20 дан -25°C гача, -25 дан -30°C гача пасаяди.
    • Қарағанди вилоятида 9-10 декабрь кунлари ҳарорат -15 дан -20°C гача, -22 дан -32°C гача кўтарилиши кутилмоқда.
    • Мамлакат шарқида 10-11 декабрь кунлари ҳарорат -25 дан -30°C гача бўлиши кутилмоқда.
    Ляззат Сейданова
