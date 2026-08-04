Қозоғистонда қайта ишлаш саноатининг ўсиши 9,8% ни ташкил этди
ASTANА. Кazinform – Йилнинг биринчи ярми натижаларига кўра, ишлаб чиқариш саноати ҳажми 9,8% га ошди ва ишлаб чиқарилган маҳсулотлар ҳажми 16 триллион тенгега етди. Бу ҳақда ҚР Саноат ва қурилиш вазири Ерсайин Нағаспаев Ҳукумат йиғилишида маълум қилди.
Вазирнинг сўзларига кўра, резина ва пластмасса буюмлари, енгил саноат маҳсулотлари, кийим-кечак, тўқимачилик, автомобиллар, тиркамалар ва ярим тиркамалар ишлаб чиқаришнинг ўсиши импорт ўрнини босиш имконини берди. Шу билан бирга, нохомашё товарлар экспорти 14,6% га ўсди ва тахминан 12 миллиард долларни ташкил этди. Экспортнинг асосий қисмини металлургия, машинасозлик, кимё саноати маҳсулотлари ва қурилиш материаллари ташкил этади.
– Вазирлик фаолиятининг асосий йўналишларидан бири маҳаллий ишлаб чиқарувчиларни тартибга солинган харидлар орқали қўллаб-қувватлашдир. Давлат харидларида 5323 та позицияда маҳаллий маҳсулотларга устуворлик берилди. Сўнгги олти ой ичида давлат органлари 82 миллиард тенгега тенг 45 мингдан ортиқ шартнома туздилар. “Самруқ-Қазна” жамғармаси томонидан амалга оширилган 16 та чора-тадбирлар доирасида маҳаллий ишлаб чиқарувчилар билан 3800 та шартнома тузилди, жумладан, умумий қиймати 390 миллиард тенгедан ортиқ бўлган 286 та узоқ муддатли ва оффтайк шартномаларидир, — деди Ерсайин Нағаспаев.
Шунингдек, вазирнинг сўзларига кўра, ер қаъридан фойдаланиш соҳасида умумий қиймати 123 миллиард тенгега тенг 425 та сотиб олиш шартномаси тузилди. Кўрилган чоралар барқарор талабни яратди ва маҳаллий корхоналарнинг ишлаб чиқариш қувватини оширишга ёрдам берди.
— Масалан, Чимкентда трансформатор ишлаб чиқариш 90 фоизга, Семейда кабел ишлаб чиқариш 72 фоизга ва Қарағандада арқон ишлаб чиқариш 71 фоизга ошди, — дея қўшимча қилди вазир.
Эслатиб ўтамиз, йилнинг биринчи ярмида ички савдо айланмаси ҳажми 36,2 триллион тенгени ташкил этди.