Қозоғистонда қайси ҳудудларида никоҳлар кўп қайд этилган
Умумий никоҳ даражаси ҳар 1000 кишига 5,69 тани ташкил этди. Никоҳ даражаси Астана шаҳрида ҳар 1000 кишига 6,75 тани, кўпроқ Қарағанди (6,32) ва Шарқий Қозоғистон (6,27) вилоятларида қайд этилди. Энг паст кўрсаткич Қизилўрда вилоятида - 5,06 тани ташкил этди.
Шаҳар жойларда 78,9 минг никоҳ (68,1%), қишлоқ жойларда эса 37 минг (31,9%) қайд этилган.
Илк марта турмуш қурганларнинг ўртача ёши эркаклар учун 27,9 ёш, аёллар учун 25,3 ёшни ташкил этди.
Эркаклар орасида илк марта турмуш қурганларнинг улуши 77%, аёллар орасида эса 78% ни ташкил этди. Ажрашгандан кейин қайта турмуш қурганларнинг улуши эркаклар учун 22%, аёллар учун 21% ни ташкил этди.
2025 йилда никоҳларнинг аксарияти ёз ойларида қайд этилган: июнь - 11 848, июль - 12 955, август - 12 418.
Ўтган йили турмуш қурганларнинг 80,4% моноэтник никоҳга, 19,6% эса миллатлараро никоҳга эга эди.
2025 йилда 45,7 минг ажралиш қайд этилган. Улардан 34 мингтаси (74,4%) шаҳарларда, 11,7 мингтаси (25,6%) қишлоқ жойларда қайд этилган.
Йиллик ажралишларнинг умумий даражаси ҳар 1000 кишига 2,24 ни ташкил этди. Энг юқори кўрсаткич Павлодар вилоятида - 3,43, шунингдек, Қарағанди (3,41) ва Шимолий Қозоғистон (3,28) вилоятларида қайд этилган. Энг паст кўрсаткич Туркистон вилоятида - 1,03.
Никоҳ муддати бўйича ажралишларнинг энг катта улуши (35%) 1-4 йил давомида турмуш қурганларга тўғри келади. 5-9 йил бирга яшаган жуфтликлар орасида ажралиш даражаси 24% ни, никоҳдан кейинги бир йил ичида ажралишлар фоизи эса 8% ни ташкил қилади.