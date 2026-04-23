Қозоғистонда қарийб 12 мингта кутубхона фаолият кўрсатади
ASTANА. Кazinform – Қозоғистон Миллий китоб куни ва Кутубхоначилар кунини бир вақтнинг ўзида нишонламоқда. Бу кун Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев ташаббуси билан ташкил этилган.
Бугунги кунда мамлакатда қарийб 12 мингта кутубхона фаолият кўрсатмоқда ва соҳада қарийб 20 минг мутахассис ишлайди. Сўнгги йилларда кутубхона ишини модернизация қилишга алоҳида эътибор қаратилди, улар автоматлаштирилган тизимларга ўтдилар, сунъий интеллект технологияларини жорий этдилар ва электрон ресурсларни ишлаб чиқдилар. Натижада фуқаролар китоб фондига масофадан кириш учун кўпроқ имкониятларга эга бўлдилар.
Электрон кутубхона ресурсларидан фойдаланувчилар сони 30 фоизга ўсиб, 718 минг кишига етди. Сўнгги беш йил ичида онлайн ўқувчилар сони 4 миллиондан ошди ва электрон форматда кўрилган китоблар сони 9 миллиондан ошди. Хусусан, болалар адабиётига талаб ошди, бир йил ичида 75 фоизга, қозоқ ва жаҳон классикаларига қизиқиш эса 50 фоизга ошди, — дейилади ҚР Маданият ва ахборот вазирлиги хабарида.
Вазирлик маълумотларига кўра, "Китоб ўқийдиган миллат" концепцияси доирасида мамлакатда кутубхоналарни қуриш ва модернизация қилиш ишлари давом этмоқда. Астана, Алмати ва Қизилўрда шаҳарларида янги Президент кутубхоналарини қуриш режалаштирилган. Ҳозирда 36 та кутубхона таъмирланди, 2026 йилда яна 30 та объектни таъмирлаш режалаштирилган.
Миллий китоб куни муносабати билан бутун республика бўйлаб кенг кўламли ўн кунлик тадбир ташкил этилди. Унинг доирасида 100 мингга яқин тадбирлар ўтказилди ва ўқиш маданиятини тарғиб қилиш учун турли ахборот платформаларида 10 мингга яқин материаллар нашр этилди.
Шунингдек, пойтахтда бўлиб ўтган IX Astana Eurasian Book Fair китоб ярмаркаси доирасида "Миллий китоб" танлови натижалари эълон қилинди ва энг яхши асарлар аниқланди. Ёзувчиларни қўллаб-қувватлаш мақсадида Президент адабий мукофоти, "Қозоғистон халқ ёзувчиси" унвони ва "Айбоз" Миллий адабий мукофоти таъсис этилди.
Вазирлик маълумотларига кўра, сўнгги 10 йил ичида давлат кўмагида 2 мингдан ортиқ китоб нашр этилди, уларнинг умумий тиражи 6 миллион нусхадан ошди.
