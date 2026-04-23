Қасим-Жомарт Тоқаев Қозоғистон халқини Миллий китоб куни билан табриклади
Ақорданинг хабар беришича, Давлат раҳбари ватандошларни Миллий китоб куни билан табриклади.
– Барчангизни Миллий китоб куни билан табриклайман! Ҳозирги вақтда нашриёт соҳасида кенг кўламли ўзгаришлар рўй бермоқда. Шунга қарамай, китоб ҳеч қачон маънавий ва инсоний қадриятлар манбаи сифатидаги аҳамиятини йўқотмайди. Энди жамият аста-секин китоб ўқиш маданиятига, жумладан, классик санъат асарларини ёки долзарб муаммоларга бағишланган нашрларни ўқишга қайтаётгани сезилмоқда. Бу ижобий тенденция ёшлар орасида ҳам кенг тарқалган. Оммавий рақамлаштириш ва сунъий интеллектнинг тобора устунлик қилаётган даврида ўқиш маданияти миллат сифатининг ягона ўлчови сифатида халқимизнинг бирлиги ва мавжудлигининг ўзгармас хусусияти бўлиб қолиши керак, — деб ёзди Қасим-Жомарт Тоқаев Instagram ижтимоий тармоғидаги саҳифасида.
Давлат раҳбари кейинги икки ҳафта ичида ўқиш маданиятини кенг тарғиб қилиш ва ўқишга иштиёқманд интеллектуал миллатни шакллантириш чора-тадбирлари тўғрисида махсус Фармон имзолайди.