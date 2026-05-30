Қозоғистонда қандли диабет билан касалланиш даражаси пасайди
АSTANA. Кazinform – Қозоғистонда 2026 йилнинг биринчи чорагида қандли диабет билан касалланишнинг асосий кўрсаткичлари пасайди. Бу ҳақда ҚР Соғлиқни сақлаш вазирининг биринчи ўринбосари Тимур Султангазиев Соғлиқни сақлаш вазирлиги ҳайъати йиғилишида маълум қилди.
Вазирлик маълумотларига кўра, мамлакатда 1-2-тоифа қандли диабетнинг умумий касалланиш даражаси 100 минг аҳолига 308,7 ни ташкил этган. Ўтган йилнинг шу даврида бу кўрсаткич 313,5 ни ташкил этган эди.
– Эндокринологик хизматларнинг ривожланиши ва бирламчи тиббий ёрдам даражасида профилактика ишларининг кучайтирилиши натижасида ижобий динамика кузатилмоқда, – деди Тимур Султанғазиев.
Унинг сўзларига кўра, ҳудудларда эндокрин касалликларни ташхислаш, даволаш ва олдини олиш бўйича ваколатли марказлар очилмоқда.
– Бундан ташқари, ихтисослашган бўлимлардаги ўринлар сони кенгайтирилмоқда, қандли диабет мактаблари ва ихтисослаштирилган кабинетлар жорий этилмоқда. Бу қандли диабет ва бошқа эндокрин касалликларга чалинган беморларга тиббий ёрдамнинг мавжудлиги ва сифатини ошириш имконини беради, — деди у.
Вазирлик маълумотларига кўра, профилактика мақсадида бирламчи тиббий ёрдам ташкилотларига мурожаатлар улуши ҳам ошди.
2026 йилнинг биринчи чорагида бу кўрсаткич режалаштирилган 27 фоиз ўрнига 33,4 фоизга етди.
Сурункали касалликларга чалинган беморларни кузатиш тизимини такомиллаштириш доирасида диагностика ва динамик мониторинг усуллари қайта кўриб чиқилди.
Натижада юқумли бўлмаган касалликларга чалинган беморларни динамик мониторинг билан қамраб олиш даражаси қарийб уч бараварга, 12 фоиздан 34 фоизгача ошди.
Шу билан бирга, вазирлик бир қатор ҳудудларда профилактик текширувларнинг кам қамрови, касалхонага ётқизиш учун узоқ кутиш вақти ва баъзи мақсадли кўрсаткичларга эришилмаслик каби муаммолар сақланиб қолишини таъкидлади.
Ҳайъат йиғилиши натижаларига кўра, соғлиқни сақлаш вазири Ақмарал Алназарова ҳудудларга бирламчи тиббий ёрдамнинг асосий кўрсаткичларини ойлик мониторинг қилиш, профилактика ишларини кучайтириш ва сурункали касалликларга чалинган беморларга кўрсатилаётган тиббий ёрдам сифатини кузатиш бўйича кўрсатмалар берди.
Эслатиб ўтамиз, Соғлиқни сақлаш вазирлиги телетиббиёт хизматларини ривожлантириш учун янги стандартларни жорий этди.