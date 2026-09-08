Қозоғистонда қанча солиқ тўловчи бор
ASTANА. Кazinform – Қозоғистонда тадбиркорлик фаолияти ўсиб бормоқда. 2026 йил 1 июль ҳолатига кўра, солиқ тўловчилар сони 2 миллион 939 мингга етди.
Бу йил бошига нисбатан 492 мингга кўп. Ўзини ўзи иш билан таъминлаш режимидан фойдаланувчи одамлар сони ҳам 688,6 минг кишига етди. Бу ҳақда Миллий иқтисодиёт вазирлиги Кazinformнинг саволига жавобан маълум қилди.
– 2026 йил 1 июль ҳолатига кўра, солиқ тўловчилар сони 2 939 минг кишига етди, бу йил бошидан бери 492 минг кишига кўп. Ўзини ўзи иш билан таъминлаш режимидан фойдаланувчи одамлар сони 688,6 минг кишига етди. Бу аҳолининг иқтисодий фаолиятга тобора кўпроқ жалб қилинаётганидан далолат беради, — дейилади вазирлик хабарида.
Агентлик маълумотларига кўра, 2026 йилда мамлакат ялпи ички маҳсулотида кичик ва ўрта бизнеснинг улуши камида 38% ни ташкил қилиши кутилмоқда. Ўзини ўзи иш билан таъминлаганларни ҳисобга олмаганда, КЎБ секторида банд бўлганлар сони камида 4 миллион кишига етиши кутилмоқда.
– Умуман олганда, ҳозирги тенденциялар тадбиркорлик фаолиятининг ижобий динамикаси сақланиб қолганлигини кўрсатади. Фаол бўлмаган субъектлар сонининг камайиши, шунингдек, янги субъектлар, ўзини ўзи иш билан таъминлаганлар ва КЎБга кредит бериш сонининг ўсиши бизнеснинг таркибий янгиланиши ва унинг ҳозирги иқтисодий шароитларга мослашиши жараёнидан далолат беради, – дейилади Миллий иқтисодиёт вазирлиги хабарида.
Эслатиб ўтамиз, қозоғистонликларнинг солиқлари қаерга кетиши ҳақида ёзган эдик.