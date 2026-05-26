Қозоғистонда қанча психиатр ва психолог ишлайди
ASTANА. Кazinform – 2026 йил 1 январь ҳолатига кўра, Қозоғистон руҳий саломатлик тизимида 756 нафар психиатр ишлайди, деб хабар беради Соғлиқни сақлаш вазирлиги.
Улар орасида болалар билан ишлайдиган 90 нафар мутахассис бор.
Соғлиқни сақлаш вазирлиги маълумотларига кўра, руҳий саломатлик тизимида психиатрлардан ташқари, психотерапевтлар ва психологлар ҳам ишлайди.
Улар руҳий касалликларга чалинган беморларга ҳар томонлама ёрдам кўрсатадилар.
Бўлим инсон ресурслари ҳудудий хусусиятларни ҳисобга олган ҳолда тақсимланаётганини таъкидлади.
Шу билан бирга, баъзи мутахассисларга талаб ҳали ҳам сақланиб қолмоқда. Айниқса, аҳолиси тез ўсиб бораётган ҳудудларда ва чекка ҳудудларда мутахассислар етишмайди.
– Кўпгина мамлакатларда бўлгани каби, кадрлар етишмаслиги асосан тез ривожланаётган ва чекка ҳудудларда ҳам сақланиб қолмоқда, – дейилади вазирлик хабарида.
Соғлиқни сақлаш вазирлиги руҳий саломатлик соҳасида инсон ресурслари салоҳиятини мустаҳкамлаш бўйича бир қатор чора-тадбирларни амалга оширмоқда. Хусусан, мутахассисларни ўқитиш ва малакасини ошириш бўйича ишлар олиб борилмоқда. Бундан ташқари, тиббиёт ходимларини ҳудудларга жалб қилиш учун ижтимоий қўллаб-қувватлаш механизмлари кенгайтирилмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонда психологлар махсус реестрда рўйхатдан ўтишлари шарт бўлади.