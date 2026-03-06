Қозоғистонда ижтимоий тадбиркорлар сони бир йил ичида деярли икки баравар ошди
ASTANА. Кazinform — Вазирлик 2025 йил 31 декабрь ҳолатига кўра Ижтимоий тадбиркорлик субъектлари реестрини тасдиқлади. Унга 1431 та ижтимоий тадбиркорлик субъекти киритилган. 2024 йил натижаларига кўра, реестрда 835 та корхона мавжуд эди, деб хабар беради Миллий иқтисодиёт вазирлиги матбуот хизмати.
Реестр маълумотларига кўра, ижтимоий тадбиркорларнинг аксарияти Астана ва Алмати шаҳарларида, шунингдек, Ғарбий Қозоғистон, Алмати ва Абай вилоятларида жойлашган.
— Фаолият турлари бўйича ижтимоий тадбиркорларнинг тахминан 60 фоизи таълим соҳасида, 20 фоизи ижтимоий хизматлар соҳасида, яна 10 фоизи соғлиқни сақлаш соҳасида ва бошқаларда ишлайди. Реестр вилоятлар, республика аҳамиятидаги шаҳарлар ва пойтахтнинг маҳаллий ижроия органлари томонидан тақдим этилган маълумотлар асосида шакллантирилади ва юритилади. Аризалар махсус комиссия томонидан олдиндан кўриб чиқилади, — дейилади хабарда.
Комиссиянинг асосий вазифаси ижтимоий тадбиркорлик билан шуғулланувчи якка тартибдаги тадбиркорлар ва юридик шахсларни (йирик бизнес субъектлари бундан мустасно) реестрга киритиш бўйича тавсия ишлаб чиқишдир.
Амалдаги қонунчиликка мувофиқ, реестр вазирлик томонидан ҳар йили олдинги календарь йилининг 31 декабридан жорий йилнинг 1 мартига қадар тасдиқланади.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонда ижтимоий тадбиркорликнинг фаолият юритиши учун қонунчилик базаси 2021 йилда шакллантирилган эди. Кейин, тартибга солиш даражасида "ижтимоий тадбиркорлик" тушунчаси, яъни фуқаролар ва жамиятнинг ижтимоий муаммоларини ҳал қилишга қаратилган тадбиркорлик фаолияти тасдиқланди.
Ижтимоий тадбиркорлик ногиронлиги бўлган шахслар томонидан яратилган корхоналарни, шунингдек, махсус эҳтиёжли одамлар ва аҳолининг ижтимоий заиф гуруҳлари вакиллари учун иш ўринларини таъминлайдиган бизнесни ўз ичига олади.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонда 1,2 миллион тадбиркор махсус режимни танлаганини ёзган эдик.