Ўзини ўзи иш билан таъминлаган 346 минг фуқаро ва 1,2 миллион тадбиркор махсус режимни танлади
ASTANА. Кazinform – Қозоғистон Республикаси Бош вазири ўринбосари - Миллий иқтисодиёт вазири Серик Жуманғарин бошчилигида бўлиб ўтган Солиқ кодексини жорий этиш бўйича лойиҳа идорасининг кенгашида солиқ режимларини танлаш бўйича маълумотлар эълон қилинди. Тадбиркорлар 2026 йил 1 мартгача солиқ режимини танлашлари керак эди. Бу ҳақда Ҳукумат матбуот хизмати хабар берди.
Молия вазирлиги маълумотларига кўра, 346 минг киши ўзини ўзи иш билан таъминлаганлар учун режимни танлади, жумладан, кўланкалили иқтисодиётдан чиққан 265 минг янги иштирокчи бор.
Эслатиб ўтамиз, солиқ ислоҳотининг асосий мақсадларидан бири меҳнат бозорини қонунийлаштириш ва қонуний иш учун оддий, тушунарли ва қулай шароитлар яратишдир. Ўзини ўзи иш билан таъминлаганлар учун махсус режимнинг асосий афзаллиги шундаки, даромад солиққа тортилмайди ва якка тартибдаги тадбиркор сифатида рўйхатдан ўтиш талаб қилинмайди. Бу илгари рўйхатдан ўтмасдан ишлаган фуқароларга қонуний равишда ишлаш имконини беради.
1,2 миллион тадбиркор соддалаштирилган декларация асосида махсус режимни танлади.
Кенг тарқалган фойдали қазилмалар бўйича қазиб олиш солиғи
2026 йил 1 январдан бошлаб, Бюджет кодекси нормаларига мувофиқ, кенг тарқалган фойдали қазилмалар, ер ости сувлари ва шифобахш лойдан фойдали қазилмалар бўйича қазиб олиш солиғи даромадлари қазиб олиш жойидаги маҳаллий бюджетларга ўтказилиши керак.
Бундан ташқари, Солиқ кодекси нормаларига мувофиқ, кенг тарқалган фойдали қазилмалар, ер ости сувлари ва шифобахш лойдан фойдали қазилмалар бўйича қазиб олиш солиғи даромадлари ер қаъридан фойдаланувчи жойлашган жойда тўланади.
Бюджет ва Солиқ кодекслари нормаларини уйғунлаштириш зарурати туфайли Солиқ кодексига тегишли ўзгартиришлар киритиш тўғрисида қарор қабул қилинди. Ушбу ўзгартиришлар қабул қилинмагунча, 2025 йилнинг тўртинчи чораги учун даромадлар ер қаъридан фойдаланувчи рўйхатдан ўтган жойга (республика бюджети) ўтказилади. 2026 йилдаги мажбуриятлардан бошлаб, улар қазиб олиш жойида (маҳаллий бюджет) тақсимланади.
Корпоратив даромад солиғи (КДС) ва табиий монополия субъектларининг мақсадли маблағлари
Йиғилишда шунингдек, табиий монополия субъектларининг мақсадли маблағларига КДС ундириш масаласи ҳам кўриб чиқилди.
Амалдаги қонунчиликка мувофиқ, тарифга киритилган фойда ва амортизация ажратмалари ажратилган ва фақат инвестиция дастурларини амалга оширишга — инфратузилмани қуриш, модернизация қилиш ва реконструция қилишга йўналтирилади.
Энергетика ва коммунал хизматлар соҳасини модернизация қилиш миллий лойиҳаси доирасида 2025–2029 йилларда тармоқларни модернизация қилиш бўйича кенг кўламли лойиҳалар амалга оширилмоқда. Янги объектлар ишга туширилганда, асосий воситалар қиймати ва амортизация миқдори ошади. Бу, ўз навбатида, КДС учун солиқ базасининг ошишига олиб келади.
Шу билан бирга, КДСни тўлаш харажатлари тарифда кўзда тутилмаган ва қопланмайди. Бу корхоналарга қўшимча молиявий юкни келтириб чиқариши ва уларнинг модернизация лойиҳаларида иштирокини чеклаши мумкин.
Шу муносабат билан инвестиция дастурларининг ажратилган маблағларига КДСни юклашнинг олдини олиш бўйича ягона ёндашувни ишлаб чиқиш ва тегишли тушунтиришлар бериш таклиф қилинди. Бу инфратузилмани модернизация қилишни барқарор молиялаштиришни таъминлаш ва истеъмолчиларга юкнинг ошишига йўл қўймаслик учун мўлжалланган.
Йиғилишда шунингдек, кончилик ва металлургия корхоналари ва давлат муассасаларига солиқ ставкаларини қўллаш билан боғлиқ масалалар ҳам кўриб чиқилди.
Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари янги Солиқ кодексини имзолади.