    Қозоғистонда ижтимоий аҳамиятга эга касалликлар рўйхати янгиланади

    ASTANА. Кazinform — 2026 йил 1 январдан бошлаб Қозоғистонда ижтимоий аҳамиятга эга касалликлар рўйхати янгиланади, деб хабар беради Астана шаҳар ҳокимлигининг расмий сайти.

    соғлиқни сақлаш
    Фото: Астана ҳокимлиги

    Янгиланган рўйхатга киритилган беморлар давлат ҳисобидан бепул тиббий назорат, дори-дармонлар ва ташхислар оладилар.

    Янги рўйхатга қуйидагилар киради:

    • Сил касаллиги;

    • ОИВ инфекцияси;

    • сурункали вирусли гепатит ва жигар циррози;

    • хавфли ўсмалар;

    • психик ва хулқ-атвор бузилишлари;

    • дастлабки 6 ой ичида миокард инфаркти;

    • асаб тизимининг дегенератив касалликлари;

    • марказий асаб тизимининг демиелинацияси;

    • камёб касалликлар;

    • эпилепсия;

    • инсульт (1 йилгача).

    Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонда қандли диабет ижтимоий аҳамиятга эга касалликлар рўйхатидан чиқарилди.

