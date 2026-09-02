Қозоғистонда инфляция 10% дан пастга тушди
ASTANA. Kazinform — 2026 йил август ойида Қозоғистонда йиллик инфляция июль ойидаги 10,2% дан 9,8% гача пасайди, деб хабар беради Кazinform Миллий статистика бюросига таяниб.
2026 йил август ойида ойлик инфляция июль ойидаги даражада сақланиб, 0,6% га етди.
Август ойида нархларнинг асосий пасайиши мавсумий мева-сабзавот маҳсулотларининг айрим турлари бўйича кузатилди. Шундай қилиб, картошка нархи — 12,3%, булғор қалампири — 11,9% , карам — 9,7%, узум — 8,0%, пиёз — 7,7%, олма — 5,1%, сабзи — 5,0%, лимон — 4,7% га ва лавлаги 3,6% га пасайди. Ноклар ҳам 1,8% га ва бодринг 1,5% га арзонлашди.
Озиқ-овқат бўлмаган маҳсулотлар орасида ҳайдалган автомобиллар — 5,3%, планшетлар — 5,0%, тиббий ниқоблар — 2,9%, тиббий термометрлар — 1,9%, электр гўшт майдалагичлар ва болалар тагликлари эса 0,8% га арзонлашди.
2026 йил август ойида йиллик инфляция 9,8% ни ташкил этди (шу йилнинг июль ойидаги 10,2% га нисбатан). Озиқ-овқат бўлмаган маҳсулотлар нархлари — 11,4%, озиқ-овқат нархлари — 9,5% ва пуллик хизматлар — 8,9% га ошди.
Ўтган йилнинг август ойига нисбатан айрим турдаги мева-сабзавот маҳсулотлари нархлари пасайишда давом этди. Бақлажонлар — 46,8%, бодринг — 39,9%, помидор — 13,6%, олма — 10,6%, саримсоқ — 7,2%, мандарин — 5,9% , карам — 5,2%, банан — 4,2% ва апельсин — 2,6% га арзонлашди.
Озиқ-овқат бўлмаган товарлар орасида янги маҳаллий ишлаб чиқарилган автомобиллар нархи 2025 йил август ойига нисбатан — 16,9%, электр бурғулар ва шруповертлар — 8,0%, кондиционерлар — 7,6% ва тиббий бинтлар — 3,1% га арзонлашди.
Эслатиб ўтамиз, Инфляция кетма-кет ўнинчи ой давомида пасайиб бормоқда.