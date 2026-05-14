Қозоғистонда илк марта қон таркибий қисмларини QR-кодлари ёрдамида аниқлаш тизими жорий этилди
ASTANA. Kazinform – ҚР Соғлиқни сақлаш вазирлигининг Республика қон маркази қон таркибий қисмлари ёрлиқларида QR-кодларидан фойдаланишга асосланган ScanQAN рақамли тизимини жорий этди.
Лойиҳанинг мақсади - қон қуйиш пайтида хавфсизлик стандартларини мустаҳкамлаш ва инсон омили билан боғлиқ хавфларни камайтиришдир.
“Янги тизим қон таркибий қисмларини тайёрлашдан тортиб сақлаш, донорлик қилиш ва беморга қуйишгача бўлган барча босқичларда аниқ ва тезкор аниқлаш имконини беради.
QR-кодни сканерлаш орқали тиббиёт ходимлари қон таркибий қисми ҳақида тўлиқ маълумотга эга бўлишлари мумкин. Хусусан, тизим лаборатория синовлари натижалари, сақлаш шароитлари, қўлланилиш хусусиятлари ва клиник тавсияларни ўз ичига олади”, - деб ёзди Соғлиқни сақлаш вазирлиги.
Мутахассисларнинг фикрига кўра, ScanQAN тизими шифокорларга клиник вазиятларда тезкор қарорлар қабул қилишга ёрдам беради. Бундан ташқари, Республика қон марказида қўшимча рақамли сифатни бошқариш воситалари жорий этилди.
Буларга стандарт операцион процедуралар ва кўрсатмаларга тезкор кириш учун QR-кодлари, шунингдек, ишлаб чиқариш жараёнидаги муҳим нуқталар учун видео мониторинг тизимлари киради.
Лойиҳа беморлар хавфсизлигини ошириш ва қон таркибий қисмларининг сифатини назорат қилишни кучайтиришга қаратилган.