Қозоғистонда хорижий валюталарнинг жорий курси қандай
ALMATY. Кazinform — Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюталар курси тақдим этилди.
Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 520,53 тенге, сотиш — 522,68 тенге;
— евро: сотиб олиш — 598,85 тенге, сотиш — 603,46 тенге;
— рубль: 6,43 — 6,55 тенге орасида сотилмоқда.
— юаь: 73,65 — 76,19 тенге орасида сотилмоқда.
Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 519,93 тенге, сотиш — 523,35 тенге;
— евро: сотиб олиш — 598,35 тенге, сотиш — 604,44 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 6,45 тенге, сотиш — 6,54 тенге;
— юань: сотиб олиш — 74,92 тенге, сотиш — 78,80 тенге.
Муаллиф: Досбол Атажан