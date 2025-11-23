OZ
    Қозоғистонда хорижий валюталарнинг жорий курси қандай

    ALMATY. Кazinform — Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюталар курси тақдим этилди.

    валюта
    Фото: Ағибай Аяпбергенов / Kazinform

    Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 520,53 тенге, сотиш — 522,68 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 598,85 тенге, сотиш — 603,46 тенге;

    — рубль: 6,43 — 6,55 тенге орасида сотилмоқда.

    — юаь: 73,65 — 76,19 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 519,93 тенге, сотиш — 523,35 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 598,35 тенге, сотиш — 604,44 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,45 тенге, сотиш — 6,54 тенге;

    — юань: сотиб олиш — 74,92 тенге, сотиш — 78,80 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 22 ноябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Досбол Атажан

