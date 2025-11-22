Қозоғистонда бугун доллар қанча тенгедан сотилади
ALMATY. Кazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюта курслари тақдим этилди.
Kurs.kz маълумотларига кўра, ҳозирда Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 520,35 тенге, сотиш — 522,75 тенге;
— евро: сотиб олиш — 598,59 тенге, сотиш — 603,30 тенге;
— рубль 6,44 — 6,56 тенге орасида сотилмоқда.
— юань 73,77 — 76,29 тенге орасида сотилмоқда.
Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 519,47 тенге, сотиш — 523,53 тенге;
— евро: сотиб олиш — 597,97 тенге, сотиш — 604,62 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 6,44 тенге, сотиш — 6,55 тенге;
— юань: сотиб олиш — 75,00 тенге, сотиш — 78,73 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 21 ноябрь куни Қозоғистонда доллар, евро ва рубль қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.
Муаллиф: Досбол Атажан