    09:35, 22 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Қозоғистонда бугун доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Кazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюта курслари тақдим этилди.

    валюта
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Kurs.kz маълумотларига кўра, ҳозирда Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 520,35 тенге, сотиш — 522,75 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 598,59 тенге, сотиш — 603,30 тенге;

    — рубль 6,44 — 6,56 тенге орасида сотилмоқда.

    — юань 73,77 — 76,29 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 519,47 тенге, сотиш — 523,53 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 597,97 тенге, сотиш — 604,62 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,44 тенге, сотиш — 6,55 тенге;

    — юань: сотиб олиш — 75,00 тенге, сотиш — 78,73 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 21 ноябрь куни Қозоғистонда доллар, евро ва рубль қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Досбол Атажан

    Сўнгги хабарлар
