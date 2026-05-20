Қозоғистонда хорижий инвесторлар учун "Олтин виза" жорий этилади
ASTANA. Kazinform - Эльдар Кузенбаев Давлат раҳбарининг кўрсатмаларига мувофиқ, Қозоғистонда хизмат кўрсатиш ёндашувига асосланган миграция оқимларини тартибга солишнинг янги ва рақобатбардош модели шаклланаётганини таъкидлади.
Миграция қўмитаси раиси Эльдар Кузенбаев миграция қонунчилигини янгилаш масалалари бўйича ишчи йиғилиш ўтказди. Мунозарада Ватандошлар жамғармаси вакиллари иштирок этди.
Учрашувнинг асосий мавзуси Қозоғистоннинг миграция сиёсатини ҳар томонлама такомиллаштириш масаласи бўлди. Иштирокчилар хорижий капитални жалб этиш механизмларини янгилаш, юқори малакали хорижий мутахассислар, инвесторлар ва тадбиркорларнинг мамлакатга келиши ва узоқ муддатли меҳнат фаолиятини амалга ошириши учун қулай шароитлар яратиш масалаларини ҳар томонлама муҳокама қилишди.
“Асосий воситалардан бири сифатида "Олтин виза" институти жорий этилади. У инвестиция ва юқори малакали яшаш тизимини ўз ичига олади, ҳамда хорижий инвесторлар ва талаб юқори бўлган мутахассислар учун бир қатор афзалликларни тақдим этади. Ушбу механизм инвесторларнинг ҳуқуқий мақомини ва иқтисодиётни ривожлантириш учун зарур бўлган кам сонли кадрларни узоқ муддатли мустаҳкамлашга қаратилган. "Олтин виза" уларнинг Қозоғистондаги иши ва фаолиятини сезиларли даражада осонлаштирадиган кенг имкониятлар тўпламини таклиф этади”, — деди қўмита раиси.
Учрашув давомида миграция жараёнларини технологик янгилаш бўйича масаласига алоҳида эътибор қаратилди. Хизмат кўрсатиш моделига ўтиш миграция хизматларини чуқур рақамлаштириш орқали амалга оширилади. Ислоҳот лойиҳаси доирасида рақамли резидент ҳужжатини жорий этиш ва электрон резидент модули билан жиҳозланган махсус QazETA платформасини тўлиқ ишга тушириш режалаштирилган.
"Ватандошлар жамғармаси" чет элда кенг қамровли ахборот ва тушунтириш ишларини олиб бориш бўйича асосий оператор этиб белгиланди. Бундан ташқари, фондга "Олтин виза" олишни истаган шахслар рўйхатини шакллантириш ва янгилаб бориш вазифаси юклатилди.