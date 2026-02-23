Қозоғистонда хомашё бўлмаган экспорт улуши ошди
ASTANA. Kazinform – 2025 йилда Қозоғистоннинг ташқи савдоси 143,9 миллиард долларни ташкил этди. Бу 2024 йилга нисбатан 1,3 фоизга кўп. Бироқ, савдо балансида таркибий ўзгаришлар кузатилди. Бу ҳақда Қозоғистон молиячилари ассоциацияси мамлакатнинг ташқи савдосининг йиллик шарҳи доирасида хабар берди.
Таъкидлаш жоизки, экспорт 3,2% га камайиб, 79,0 миллиард долларни ташкил этди, импорт эса 7,4% га ўсиб, 64,8 миллиард долларни ташкил этди. Натижада, савдо профицити 21,3 миллиард доллардан 14,2 миллиард долларга камайди. Бу ЯИМнинг 7,3% дан 4,6% гача пасайишини акс эттиради.
“Экспортнинг пасайишининг асосий сабаби минерал сектор (-3,3 миллиард доллар), хусусан, 2025 йилда Brent нефть нархининг тахминан 20% га пасайиши билан боғлиқ. Транспорт воситалари экспорти ҳам 968,7 миллион долларга камайди, бу эса ташқи бозорда талабнинг пасайишини акс эттиради”, – дейилади хабарда.
Ассоциация маълумотларига кўра, хомашё бўлмаган экспорт улуши 35,2% дан 36,4% гача ошди. Бу таркибий ўзгаришлар туфайли статистик ўсишдир. Ҳайвонот ва ўсимлик маҳсулотлари экспорти (+2,0 миллиард доллар: дон, мойли уруғлар, доривор ўсимликлар, ҳайвон озуқаси) умумий пасайишни қисман қоплайди.
“Импорт ўсишининг асосий драйверлари: транспорт воситалари (+3,0 миллиард доллар), ҳайвонот ва ўсимлик маҳсулотлари (+695,4 миллион доллар: какао, ёғлар, сут маҳсулотлари, ичимликлар) ва кимёвий маҳсулотлар (+652,7 миллион доллар). Шунингдек, автомобиль нархларининг пасайиши (7,2 миллион тенгедан 6,2 миллион тенгегача) туфайли транспорт воситаларини сотиб олиш кўпаймоқда”, – деб таъкидлайди материалда.