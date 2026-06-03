Қозоғистонда электр энергияси ишлаб чиқариш истеъмолдан 300 миллион кВт/соатга ошди
ASTANА. Кazinform – Қозоғистонда жорий йилнинг дастлабки беш ойида электр энергияси ишлаб чиқариш истеъмолдан ошди.
Энергетика вазирлиги маълумотларига кўра, январь-май ойларида мамлакатда 53,6 миллиард кВт/соат электр энергияси ишлаб чиқарилган, истеъмол эса 53,3 миллиард кВт/соатни ташкил этган.
Шундай қилиб, электр энергияси ишлаб чиқаришдаги ортиқчалик тахминан 300 миллион кВт/соат даражасида шаклланди.
– Барқарор ортиқчалик мамлакат энергетика тизимининг мувозанатли ривожланиши, ишлаб чиқариш қувватларининг барқарор ишлаши ва ички талабнинг ишончли таъминланишидан далолат беради, – деб хабар берди Энергетика вазирлиги.
Вазирлик маълумотларига кўра, 2026 йил охирига бориб Қозоғистонда электр энергияси ишлаб чиқариш ҳажми 126,5 миллиард кВт/соатга етади.
Энергия қувватини ошириш мақсадида жорий йилда мамлакатда анъанавий ва қайта тикланадиган энергия манбаларидан умумий қуввати 2,6 ГВт бўлган янги объектлар ишга туширилади. Хусусан, тўртта ёқилғи қуйиш шохобчаларини ишга тушириш ва иккита электр станциясини кенгайтириш режалаштирилган.
Бундан ташқари, қайта тикланадиган энергия манбалари соҳасида янги лойиҳалар амалга оширилади.
– Бу йил мамлакатда 10 та янги қайта тикланадиган энергия объектлари ишга туширилади. Улар орасида тўртта шамол электр станцияси, бешта қуёш электр станцияси ва битта гидроэлектростанция бор, – дейилади вазирлик хабарида.
Энергетика вазирлигининг маълумотларига кўра, амалга оширилаётган лойиҳалар 2027 йилнинг биринчи чораги охирига келиб энергия тақчиллигини тўлиқ бартараф этиш имконини беради.
– Ушбу лойиҳаларни амалга ошириш 2027 йилнинг биринчи чораги охирига бориб мамлакатда энергия тақчиллиги муаммосини тўлиқ ҳал қилиш ва 2029 йилга келиб электр энергиясида барқарор профицитга эришиш имконини беради, – дея таъкидлади вазирлик.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон 2035 йилга бориб 8,4 ГВт қувватга эга "яшил" генрация жорий этишни режалаштирмоқда.