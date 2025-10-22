Қозоғистонда дон ташиш ҳажми 40 фоизга ошди
ASTANA. Kazinform — 2025 йилнинг тўққиз ойи якунларига кўра, Қозоғистонда ғалла ташиш ҳажми 9,5 миллион тоннани ташкил этди. Бу кўрсаткич ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 40 фоизга кўп (2024 йилда – 6,8 млн.тонна).
Умумий ҳажмдан 7,3 миллион тоннаси (+43 фоиз) экспорт қилинган, 2,2 миллион тоннаси эса мамлакат ичкарисида (+33 фоиз) ташилган. Барча асосий йўналишларда барқарор ижобий тенденция кузатилмоқда.
Хусусан, 2,2 миллион тонна ем ташилди. Бу кўрсаткич ўтган йилга нисбатан 4,6 баробар кўпдир. Бу қайта ишлаш саноати ривожланганидан, юқори қўшимча қийматли маҳсулотлар ишлаб чиқариш ривожланганидан далолат беради.
Марказий Осиё мамлакатларига (Ўзбекистон, Тожикистон, Туркманистон, Қирғизистон) юк ташиш ҳажми 34 фоизга ошди. Ақтау ва Қуриқ портлари орқали Эронга юк ташиш қайта тикланди ва 3,3 баробарга ошиб, 0,7 миллион тоннани ташкил этди. Афғонистонга етказиб бериш ҳажми 40 фоизга ошиб, 179 минг тоннани ташкил этди.
Экспортнинг бошқа йўналишларида ҳам сезиларли ўсиш кузатилмоқда:
• Россия – 4,2 марта (1,7 млн. тонна);
• Озарбайжон – 108 марта (542 минг тонна);
• Болтиқбўйи портлари – 14 марта (606 минг тонна);
• Россиянинг Балтик давлатларидаги портлари – 2,4 баравар (132 минг тонна);
• Қора денгиз портлари – 1,4 марта (256 минг тонна).
Қозоғистон ҳам янги экспорт йўналишларини очди. Буларга Африка давлатлари (Марокаш, Жазоир), Вьетнам ва Европа Иттифоқи киради.
Ғалла юкларини ташишни мувофиқлаштириш ва масалаларни тезкор ҳал этиш бўйича Транспорт вазирлиги ҳузурида тезкор штаб ташкил этилган. Унинг таркибига Қишлоқ хўжалиги вазирлиги, Давлат даромадлари қўмитаси, “ҚТЖ” МК, «KTZ Express», «Астық Транс», «Продкорпорация» МК, Қозоғистон дон иттифоқи, шунингдек, Ақтау ва Қуриқ портлари вакиллари киради.