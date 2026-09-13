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    Қозоғистонда долларнинг бугунги курси қандай

    ALMATY. Кazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюталар курси тақдим этилди.

    курс валют
    Коллаж: Kazinform

    Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 448,00 тенге, сотиш — 455,00 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 520,00 тенге, сотиш — 530,00 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 5,07 тенге, сотиш — 5,28 тенге;

    — юань: сотиб олиш — 68,31 тенге, сотиш — 72,30 тенге.

    Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 450,78 тенге, сотиш — 453,14 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 522,26 тенге, сотиш — 527,46 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 5,14 тенге, сотиш — 5,25 тенге.

    — юань: сотиб олиш — 68,19 тенге, сотиш — 70,42 тенге.

     

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    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
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