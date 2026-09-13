Қозоғистонда долларнинг бугунги курси қандай
ALMATY. Кazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюталар курси тақдим этилди.
Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 448,00 тенге, сотиш — 455,00 тенге;
— евро: сотиб олиш — 520,00 тенге, сотиш — 530,00 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 5,07 тенге, сотиш — 5,28 тенге;
— юань: сотиб олиш — 68,31 тенге, сотиш — 72,30 тенге.
Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 450,78 тенге, сотиш — 453,14 тенге;
— евро: сотиб олиш — 522,26 тенге, сотиш — 527,46 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 5,14 тенге, сотиш — 5,25 тенге.
— юань: сотиб олиш — 68,19 тенге, сотиш — 70,42 тенге.