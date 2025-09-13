OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    09:41, 13 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Қозоғистонда доллар курси қандай

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчалари доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача ҳисобланган курсларни тақдим этди, деб хабар беради Кazinform агентлиги мухбири.

    доллар
    Фото: pexels

    Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида ўртача курс қуйидагича:

    доллар: собиб олиш — 539,34 тенге, сотиш — 541,35 тенге;

    евро: сотиб олиш — 632,73 тенге, сотиш — 637,22 тенге;

    рубль 6,33 - 6,47 тенге орасида сотилмоқда.

    Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    доллар 538,71 тенгедан сотиб олинади, 543,71 тенгедан сотилади;

    евро: сотиб олиш — 629,72 тенге, сотиш — 637,78 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 6,29 тенге, сотиш — 6,50 тенге.

    Чимкентда:

    доллар 540,12 тенгедан сотиб олинади, 543,12 тенгедан сотилади;

    евро: сотиб олиш — 629,00 тенге, сотиш — 634,73 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 6,33 тенге, сотиш — 6,44 тенге.

    Бугунги кун учун расмий курслар қуйидагича: 1 доллар — 540,84 тенге, 1 евро — 634,46 тенге, 1 рубль — 6,43 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 12 сентябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Теглар:
    Евро Миллий банк Доллар Биржа Рубл
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!