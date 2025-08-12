OZ
    09:36, 12 Август 2025 | GMT +5

    Қозоғистонда доллар курси қандай

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчалари доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача ҳисобланган курсларни тақдим этди, деб хабар беради Кazinform агентлиги мухбири.

    доллар
    Фото: pexels

    Kurs.kz маълумотларига кўра, бугун Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларидаги ўртача курс:

    — доллар: сотиб олиш — 542,31 тенге, сотиш — 544,52 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 629,04 тенге, сотиш — 633,25 тенге;

    — рубль 6,67 — 6,78 тенге орасида сотилмоқда.

    Астана валюта айирбошлашшохобчаларида:

    — доллар 540,59 тенгедан сотиб олинади, 547,59 тенгедан сотилади;

    — евро: сотиб олиш — 627,52 тенге, сотиш — 637,52 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,70 тенге, сотиш — 6,80 тенге.

    Чимкентда:

    — доллар 541,78 тенгедан сотиб олинади, 544,80 тенгедан сотилади;

    — евро: сотиб олиш — 627,26 тенге, сотиш — 633,35 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,69 тенге, сотиш — 6,75 тенге.

    Бугунги кун учун расмий курслар қуйидагича: 1 доллар – 542,66 тенге, 1 евро – 631,98 тенге, 1 рубль – 6,77 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 11 август кундузги савдолар якунларига кўра, долларнинг ўртача курси 2,85 тенгега ошиб, 542,66 тенгени ташкил этган.

    Теглар:
    Евро Миллий банк Доллар Биржа Рубл
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
