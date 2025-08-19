Қозоғистонда доллар курси қандай
ALMATY. Кazinform – Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюталарнинг курслари тақдим этилди.
Kurs.kz хабарига кўра, айни пайтда Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
- доллар: сотиб олиш - 539,25 тенге, сотиш - 541,21 тенге;
- евро: сотиб олиш - 629,00 тенге, сотиш - 633,00 тенге;
- рубль 6,62 ва 6,73 тенге орасида сотилмоқда.
Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
- доллар 535,62 тенгега сотиб олинади, 542,62 тенгега сотилмоқда;
- евро: сотиб олиш - 624,68 тенге, сотиш - 634,70 тенге;
- рубль: сотиб олиш - 6,65 тенге, сотиш - 6,75 тенге.
Чимкентда:
— доллар 538,52 тенгедан сотиб олинади, 541,57 тенгедан сотилади;
— евро: сотиб олиш — 628,26 тенге, сотиш — 633,65 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 6,65 тенге, сотиш — 6,76 тенге.
Бугунги кун учун расмий курслар қуйидагича: 1 доллар – 540,0 тенге, 1 евро – 632,72 тенге, 1 рубль – 6,72 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 18 август кундузги савдолар якунларига кўра, долларнинг ўртача курси 0,93 тенгега пасайиб, 540,0 тенгени ташкил этган.