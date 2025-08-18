OZ
    09:38, 18 Август 2025 | GMT +5

    Қозоғистонда доллар курси қандай

    ALMATY. Кazinform – Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюталарнинг курслари тақдим этилди.

    курс валют, доллар евро
    Фото: Freepik

    Kurs.kz хабарига кўра, айни пайтда Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    - доллар: сотиб олиш - 540,66 тенге, сотиш - 542,70 тенге;

    - евро: сотиб олиш - 629,54 тенге, сотиш - 633,81 тенге;

    - рубль 6,64 ва 6,76 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    - доллар 537,76 тенгега сотиб олинади, 544,62 тенгега сотилмоқда;

    - евро: сотиб олиш - 625,80 тенге, сотиш - 635,65 тенге;

    - рубль: сотиб олиш - 6,70 тенге, сотиш - 6,81 тенге.

    Чимкентда:

    — доллар 539,36 тенгедан сотиб олинади, 542,36 тенгедан сотилади;

    — евро: сотиб олиш — 627,73 тенге, сотиш — 633,91 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,68 тенге, сотиш — 6,74 тенге.

    Бугунги кун учун расмий курслар қуйидагича: 1 доллар – 540,87 тенге, 1 евро – 632,01 тенге, 1 рубль – 6,76 тенге.

    Еске сала кетейік, 15 август куни валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар қанча тенгедан сотилаётгани ҳақида хабар берган эдик.

