Қозоғистонда доллар курси қандай
ALMATY. Кazinform – Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюталарнинг курслари тақдим этилди.
Kurs.kz хабарига кўра, айни пайтда Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
- доллар: сотиб олиш - 540,66 тенге, сотиш - 542,70 тенге;
- евро: сотиб олиш - 629,54 тенге, сотиш - 633,81 тенге;
- рубль 6,64 ва 6,76 тенге орасида сотилмоқда.
Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
- доллар 537,76 тенгега сотиб олинади, 544,62 тенгега сотилмоқда;
- евро: сотиб олиш - 625,80 тенге, сотиш - 635,65 тенге;
- рубль: сотиб олиш - 6,70 тенге, сотиш - 6,81 тенге.
Чимкентда:
— доллар 539,36 тенгедан сотиб олинади, 542,36 тенгедан сотилади;
— евро: сотиб олиш — 627,73 тенге, сотиш — 633,91 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 6,68 тенге, сотиш — 6,74 тенге.
Бугунги кун учун расмий курслар қуйидагича: 1 доллар – 540,87 тенге, 1 евро – 632,01 тенге, 1 рубль – 6,76 тенге.
Еске сала кетейік, 15 август куни валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар қанча тенгедан сотилаётгани ҳақида хабар берган эдик.