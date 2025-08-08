Қозоғистонда доллар курси қандай
ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчалари доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача ҳисобланган курсларни тақдим этди, деб хабар беради Кazinform агентлиги мухбири.
Kurs.kz маълумотларига кўра, бугун Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларидаги ўртача курс:
— доллар: сотиб олиш — 538,98 тенге, сотиш — 541,21 тенге;
— евро: сотиб олиш — 625,12 тенге, сотиш — 630,46 тенге;
— рубль 6,62 — 6,74 тенге орасида сотилмоқда.
Астана валюта айирбошлашшохобчаларида:
— доллар 536,59 тенгедан сотиб олинади, 543,59 тенгедан сотилади;
— евро: сотиб олиш — 621,62 тенге, сотиш — 631,65 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 6,66 тенге, сотиш — 6,77 тенге.
Чимкентда:
— доллар 537,78 тенгедан сотиб олинади, 540,78 тенгедан сотилади;
— евро: сотиб олиш — 623,23 тенге, сотиш — 629,18 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 6,65 тенге, сотиш — 6,72 тенге.
Бугунги кун учун расмий курслар қуйидагича: 1 доллар – 539,38 тенге, 1 евро – 629,46 тенге, 1 рубль – 6,76 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 7 август кундузги савдолар якунларига кўра, долларнинг ўртача курси 2,68 тенгега ошиб, 539,38 тенгени ташкил этган.