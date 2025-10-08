OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    16:42, 08 Октябрь 2025 | GMT +5

    Қозоғистонда доллар кетма-кет учинчи кун арзонлашмоқда

    ALMATY. Кazinform – Қозоғистон фонд биржасидаги (КАSЕ) савдолар якунларига кўра, 1 долларнинг тенгега нисбатан курси пасайди, деб хабар беради Kazinform агентлиги мухбири.

    Доллар, тенге, теңге
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Кунлик савдо якунларига кўра, долларнинг ўртача курси 1,39 тенгега пасайиб, 540,06 тенгени ташкил этди. Миллий банкнинг 8 октябрдаги расмий курси 541,63 тенге этиб белгиланди.

    Kurs.kz хабарига кўра, Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар ўртача 541,29 тенгедан сотиб олиниб, 543,50 тенгедан сотилмоқда. Евро 627,67 – 632,92 тенгега, рубль эса 6,51 – 6,62 тенге оралиғида сотилмоқда. Юань 75,52 тенгедан сотиб олинса, 78,23 тенгедан сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    - доллар 538,72 тенгедан сотиб олинса, 544,72 тенгедан сотилмоқда;

    - евро: сотиб олиш - 625,74 тенге, сотиш - 633,74 тенге;

    - рубль: сотиб олиш - 6,54 тенге, сотиш - 6,70 тенге.

    - юань: сотиб олиш - 75,85 тенге, сотиш - 79,75 тенге.

    Теглар:
    Евро Миллий банк Иқтисодиёт Доллар Биржа Рубл
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!