Қозоғистонда доллар кетма-кет учинчи кун арзонлашмоқда
ALMATY. Кazinform – Қозоғистон фонд биржасидаги (КАSЕ) савдолар якунларига кўра, 1 долларнинг тенгега нисбатан курси пасайди, деб хабар беради Kazinform агентлиги мухбири.
Кунлик савдо якунларига кўра, долларнинг ўртача курси 1,39 тенгега пасайиб, 540,06 тенгени ташкил этди. Миллий банкнинг 8 октябрдаги расмий курси 541,63 тенге этиб белгиланди.
Kurs.kz хабарига кўра, Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар ўртача 541,29 тенгедан сотиб олиниб, 543,50 тенгедан сотилмоқда. Евро 627,67 – 632,92 тенгега, рубль эса 6,51 – 6,62 тенге оралиғида сотилмоқда. Юань 75,52 тенгедан сотиб олинса, 78,23 тенгедан сотилмоқда.
Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
- доллар 538,72 тенгедан сотиб олинса, 544,72 тенгедан сотилмоқда;
- евро: сотиб олиш - 625,74 тенге, сотиш - 633,74 тенге;
- рубль: сотиб олиш - 6,54 тенге, сотиш - 6,70 тенге.
- юань: сотиб олиш - 75,85 тенге, сотиш - 79,75 тенге.