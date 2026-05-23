    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгеден сотилади

    ALMATY. Кazinform — Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюталар курси тақдим этилди.

    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 467,10 тенге, сотиш — 474,00 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 542,00 тенге, сотиш — 552,00 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,35 тенге, сотиш — 6,65 тенге;

    — юань: сотиб олиш — 67,64 тенге, сотиш — 73,04 тенге.

    Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 471,08 тенге, сотиш — 473,39 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 546,59 тенге, сотиш — 551,72 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,36 тенге, сотиш — 6,50 тенге.

    — юань: сотиб олиш — 67,63 тенге, сотиш — 70,15 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 22 май куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Еламан Турисбеков

    Бекабат Узаков
    Муаллиф