Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгеден сотилади
ALMATY. Кazinform — Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюталар курси тақдим этилди.
Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 467,10 тенге, сотиш — 474,00 тенге;
— евро: сотиб олиш — 542,00 тенге, сотиш — 552,00 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 6,35 тенге, сотиш — 6,65 тенге;
— юань: сотиб олиш — 67,64 тенге, сотиш — 73,04 тенге.
Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 471,08 тенге, сотиш — 473,39 тенге;
— евро: сотиб олиш — 546,59 тенге, сотиш — 551,72 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 6,36 тенге, сотиш — 6,50 тенге.
— юань: сотиб олиш — 67,63 тенге, сотиш — 70,15 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 22 май куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.
Муаллиф: Еламан Турисбеков