    Қозоғистонда доллар, евро ва рублнинг бугунги курси қандай

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчалари доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача ҳисобланган курсларни тақдим этди, деб хабар беради Кazinform агентлиги мухбири.

    курс валют
    Коллаж: Kazinform / Freepik / Pixabay

    Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида ўртача курс қуйидагича:

    доллар: собиб олиш — 538,94 тенге, сотиш — 541,21 тенге;

    евро: сотиб олиш — 623,52 тенге, сотиш — 627,97 тенге;

    рубль 6,54 - 6,65 тенге орасида сотилмоқда.

    Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    доллар 536,62 тенгедан сотиб олинади, 542,53 тенгедан сотилади;

    евро: сотиб олиш — 622,61 тенге, сотиш — 630,64 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 6,56 тенге, сотиш — 6,72 тенге.

    Чимкентда:

    доллар 537,96 тенгедан сотиб олинади, 541,02 тенгедан сотилади;

    евро: сотиб олиш — 622,16 тенге, сотиш — 628,56 тенге;

    рубль: сотиб олиш — 6,56 тенге, сотиш — 6,63 тенге.

    Бугунги кун учун расмий курслар қуйидагича:1 доллар — 537,77 тенге,1 евро — 622,95 тенге,1 рубль — 6,65 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 13 октябрь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

