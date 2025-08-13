OZ
Тренд:
    09:36, 13 Август 2025 | GMT +5

    Қозоғистонда доллар, евро ва рублнинг бугунги курси қандай

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчалари доллар, евро ва рублни сотиб олиш ва сотиш бўйича ўртача ҳисобланган курсларни тақдим этди, деб хабар беради Кazinform агентлиги мухбири.

    валюта
    Фото: freepik.com

    Kurs.kz маълумотларига кўра, бугун Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларидаги ўртача курс:

    — доллар: сотиб олиш — 541,56 тенге, сотиш — 543,69 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 628,05 тенге, сотиш — 633,91 тенге;

    — рубль 6,65 — 6,77 тенге орасида сотилмоқда.

    Астана валюта айирбошлашшохобчаларида:

    — доллар 538,72 тенгедан сотиб олинади, 545,71 тенгедан сотилади;

    — евро: сотиб олиш — 623,42 тенге, сотиш — 633,42 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,69 тенге, сотиш — 6,80 тенге.

    Чимкентда:

    — доллар 540,32 тенгедан сотиб олинади, 543,41 тенгедан сотилади;

    — евро: сотиб олиш — 626,64 тенге, сотиш — 632,80 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,68 тенге, сотиш — 6,75 тенге.

    Бугунги кун учун расмий курслар қуйидагича: 1 доллар – 542,29 тенге, 1 евро – 629,54 тенге, 1 рубль – 6,77 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 12 август кундузги савдолар якунларига кўра, долларнинг ўртача курси 0,49 тенгега пасайиб, 542,29 тенгени ташкил этган.

    Теглар:
    Евро Миллий банк Доллар Биржа Рубл
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
