    Қозоғистонда доллар, евро, рубль ва юаннинг бугунги курси қандай

    ALMATY. Кazinform — Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюталар курслари тақдим этилди.

    валюта курси
    Фото: Kazinform

    Kurs.kz маълумотларига кўра, ҳозирда Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 509,81 тенге, сотиш — 512,12 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 593,10 тенге, сотиш — 597,69 тенге;

    — рубль 6,37 — 6,49 тенге орасида сотилмоқда.

    — юань 73,61 — 76,99 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 508,01 тенге, сотиш — 514,97 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 592,04 тенге, сотиш — 602,00 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,34 тенге, сотиш — 6,65 тенге;

    — юань: сотиб олиш — 73,68 тенге, сотиш — 77,69 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 13 январь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Досбол Атажан

