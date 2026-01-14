Қозоғистонда доллар, евро, рубль ва юаннинг бугунги курси қандай
ALMATY. Кazinform — Астана ва Алмати валюта айирбошлаш шохобчаларида хорижий валюталар курслари тақдим этилди.
Kurs.kz маълумотларига кўра, ҳозирда Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 509,81 тенге, сотиш — 512,12 тенге;
— евро: сотиб олиш — 593,10 тенге, сотиш — 597,69 тенге;
— рубль 6,37 — 6,49 тенге орасида сотилмоқда.
— юань 73,61 — 76,99 тенге орасида сотилмоқда.
Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:
— доллар: сотиб олиш — 508,01 тенге, сотиш — 514,97 тенге;
— евро: сотиб олиш — 592,04 тенге, сотиш — 602,00 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 6,34 тенге, сотиш — 6,65 тенге;
— юань: сотиб олиш — 73,68 тенге, сотиш — 77,69 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 13 январь куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.
Муаллиф: Досбол Атажан