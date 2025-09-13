OZ
    08:32, 13 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Қозоғистонда дам олиш кунлари туман ва ёмғир ёғиши кутилмоқда

    ASTANA. Kazinform - “Қазгидромет” 13-15 сентябрь кунлари Қозоғистонда кутилаётган об-ҳаво маълумоти билан бўлишди.

    а
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    “Яқин кунларда республиканинг аксарият ҳудудларида фронтал қисмларнинг ўтиши муносабати билан ёмғир ёғиб, момақалдироқ бўлиши мумкин, 13-14 сентябрда Шарқий Қозоғистон вилоятида, 14 сентябрда Жетису вилоятининг тоғли ҳудудларида, 15 сентябрда Манғистау вилоятида кучли ёмғир, дўл, бўрон кутилмоқда. Республика бўйлаб кучли шамол эсиши, кечаси ва эрталаб республиканинг шимоли-ғарбида, шимолида, шарқида, марказида ва жануби-шарқида туман тушиши кутилмоқда”, — дейилади хабарда.

    Ҳароратнинг пасайиши кутилмоқда: мамлакат шарқида кечаси 0-9 даражагача илиқ, кундузи 10-22 даражагача илиқ, жанубий ҳудудларда кечаси 10-16 даражагача илиқ, кундузи 17-28 даражагача илиқ, республика марказида 1-9 даражагача илиқ, кундузи 12-20 даражагача илиқ бўлади. Шимол ва шимоли-ғарбий ҳудудларда ҳаво ҳарорати кундузи 12-19 даражагача кўтарилиши кутилмоқда. Мамлакатнинг ғарбида ва жануби-шарқида ҳаво ҳароратининг сезиларли ўзгариши кутилмайди.

    Ляззат Сейданова
