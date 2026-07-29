Қозоғистонда буғдой импорти тақиқланди: бозор иштирокчилари нималарга эътибор беришлари керак
QOSTANAİ. Кazinform – 2026 йил 27 июлдан бошлаб Қозоғистон ҳудудига автомобиль, темир йўл ва сув транспорти орқали буғдой импортига вақтинчалик тақиқ кучга кирди. Бу ҳақда Қостанай вилояти Давлат даромадлари департаменти маълум қилди, деб хабар беради Кazinform мухбири.
Чеклов Қишлоқ хўжалиги вазирининг 2026 йил 11 июлдаги 273-сонли буйруғига мувофиқ жорий этилди. Тақиқ олти ой давомида амал қилади.
Тақиқ Евроосиё иқтисодий иттифоқи Ташқи иқтисодий хизмати товар номенклатурасининг 1001 кодли буғдойини учинчи мамлакатлардан ҳам, Евроосиё иқтисодий иттифоқига аъзо давлатлардан ҳам импорт қилишга нисбатан қўлланилади.
Бир қатор истиснолар ҳам мавжуд.
Буғдойни темир йўл орқали паррандачилик фермаларига, донни қайта ишлаш корхоналарига, лицензияланган элеваторларга ва "Озиқ-овқат шартномаси корпорацияси" миллий компаниясига импорт қилишга рухсат берилади.
Бироқ, паррандачилик фермаларига ва донни қайта ишлаш корхоналарига етказиб бериладиган дон фақат ўз ишлаб чиқариш эҳтиёжлари учун ишлатилиши керак. Уни ички ёки ташқи бозорда сотиш мумкин эмас.
Тақиқ Қозоғистон ҳудуди орқали темир йўл орқали буғдой транзитига, шунингдек, республика ҳудуди орқали амалга ошириладиган ЕОИИга аъзо давлатлар ўртасидаги темир йўл транспортига тааллуқли эмас.
Қостанай вилояти Давлат даромадлари департаменти ташқи иқтисодий фаолият иштирокчиларига юкларни етказиб беришни режалаштиришда янги чекловларни ҳисобга олишни ва амалдаги қонунчилик талабларига риоя қилишни тавсия қилди.