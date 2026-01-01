Қозоғистонда бир грамм олтин нархи қанча
ASTANА. Кazinform — Декабрь ойи охирида Қозоғистонда олтин нархи ҳафталик энг юқори кўрсаткичга етганидан кейин пасайди, деб хабар беради Кazinform мухбири.
Қозоғистон Миллий банкининг 2025 йил 31 декабрь ҳолатига кўра, бир грамм олтин нархи 70 924,74 тенгени ташкил этди. Бир кун олдин, 30 декабрда қимматбаҳо металл 72 342,20 тенгени ташкил этди.
Таққослаш учун, 25 декабрда бир грамм олтин 73 615,20 тенгега кўтарилди.
Аввал хабар қилинганидек, декабрь ойи охирида олтин ва кумуш ўзларининг тарихий максимал кўрсаткичларини янгиладилар: кумуш нархи бир унция учун 75 доллардан, олтин эса 4531 доллардан ошди.
Йил охирида олтин нархи тахминан 70 фоизга, кумуш нархи эса 150 фоиздан кўпроққа ошди. Бундай кескин йиллик ўсиш бозорда 1970 йилларнинг охиридан бери биринчи марта кузатилмоқда.
Бундан ташқари, кумуш нафақат инқироз даврида ҳимоя металли сифатида, балки муҳим саноат ресурси сифатида ҳам қимматлашмоқда: у яримўтказгичлар ва сунъий интеллектни ривожлантириш учун асос бўлган маълумотлар марказлари учун ускуналар ишлаб чиқаришда кенг қўлланилади.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонда қимматбаҳо металларнинг нархи 25 декабрь куни янгиланди.