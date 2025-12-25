10:38, 25 Декабрь 2025 | GMT +5
Қозоғистонда олтин қанча туради
ASTANA. Kazinform - Қозоғистонда қимматбаҳо металларнинг нархи 25 декабрь куни янгиланди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Қозоғистон Миллий банки маълумотларига кўра, 25 декабрь куни бир грамм олтиннинг нархи 73 615,20 тенгега етди.
Бир кун олдин қимматбаҳо металнинг бир грамми 73514,30 тенгега тушган бўлса, 1 декабрда унинг нархи 68 539,52 тенгега тенг эди.
2025 йилнинг учинчи чорагида Миллий банк иккинчи даражали банклар ва алоҳида нобанк шаклидаги айирбошлаш шохобчаларига жами 438,4кг оғирликдаги 8 302 та олтин қуймаларини сотди.