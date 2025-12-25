OZ
    10:38, 25 Декабрь 2025 | GMT +5

    Қозоғистонда олтин қанча туради

    ASTANA. Kazinform - Қозоғистонда қимматбаҳо металларнинг нархи 25 декабрь куни янгиланди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    Цена на золото достигла рекордной отметки
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Қозоғистон Миллий банки маълумотларига кўра, 25 декабрь куни бир грамм олтиннинг нархи 73 615,20 тенгега етди. 

    Бир кун олдин қимматбаҳо металнинг бир грамми 73514,30 тенгега тушган бўлса, 1 декабрда унинг нархи 68 539,52 тенгега тенг эди. 

     2025 йилнинг учинчи чорагида Миллий банк иккинчи даражали банклар ва алоҳида нобанк шаклидаги айирбошлаш шохобчаларига жами 438,4кг оғирликдаги 8 302 та олтин қуймаларини сотди.

    Теглар:
    Нарх-наво Иқтисодиёт Олтин
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
