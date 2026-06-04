Қозоғистонда бир грамм олтин қанча туради
ASTANA. Kazinform - Cўнгги бир ҳафта ичида қимматбаҳо метал нархи ошди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Миллий банк маълумотларига кўра, 4 июнь куни эрталаб бир грамм олтиннинг нархи 71 725,49 тенгени ташкил этган.
Бир ҳафта олдин қимматбаҳо металнинг нархи 68 888,36 тенгени ташкил этган эди.
Шундай қилиб, бир грамм олтиннинг нархи сўнгги ҳафтада 2 837,13 тенгега ошди.
Жаҳон бозорида олтин нархи ҳам ўсишни кўрсатяпти. Reuters маълумотларига кўра, 4 июнда олтиннинг спот нархи 0,7 фоизга ошиб, бир унциясининг нархи 4 464,69 долларга етган. Курс ўсишига долларнинг заифлашиши ва нефть нархларининг пасайиши таъсир кўрсатган. Шунингдек, инвесторлар Эрон атрофидаги можарони ҳал этиш истиқболларини ҳам баҳолаяптилар.